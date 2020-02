Váncza István, Fritsch Róbert és Szőke Alex is elveszítette negyeddöntőjét, így már csak a vigaszági folytatásban reménykedhet a római birkózó Európa-bajnokságon.

A keddi versenynap egészen a délelőtt utolsó köréig nagyszerűen alakult magyar szempontból. Torba Erik győztes vigaszági találkozója után a második kötöttfogású napon bemutatkozó öt versenyzőből három a legjobb nyolcig menetelt, ott viszont mindhármukat megállították.



A 67 kilogrammban felnőtt világversenyen most bemutatkozó Váncza István két gyönyörű győzelem után az orosz Nazir Abdulajevvel találkozott, aki ellen nem tudta megismételni akciódús birkózását. Az orosz nagyon stabil volt, kihasználta lehetőségeit és magabiztos, 4-0-s sikerrel jutott az esti elődöntőbe.

Váncza István (piros) és az orosz Nazir Rahidovics Abdullajev a férfi kötöttfogású birkózók 67 kilogrammos súlycsoportjának negyeddöntőjében

Fotó: MTI



Következett a nem olimpiai súlycsoportban, 72 kilóban szereplő Fritsch Róbert (borítóképen). A Pénzügyőr versenyzője szoros meccset nyert a nyolcaddöntőben, a következő körben viszont nem volt esélye a török Selcuk Can ellen. A mérkőzésen sok akciót láthatott a publikum, ezekből viszont a török mutatott többet és 7-3-as győzelmet aratott.



A délelőtti program utolsó párjában szólították a szőnyegre a válogatott 19 éves újoncát, Szőke Alexet. A korábban a szerb Mihail Kajaiát legyőző magyar tehetség bátran kezdett a 2018-ban U23-as világbajnok, tavaly Európa Játékok-bronzérmes orosz Alekszandr Golovin ellen. Állásból folyamatosan kereste a fogást, karberántással próbálkozott, s ezekkel ugyan akciót nem tudott csinálni, de azt elérte, hogy a második perc elején az oroszt intsék passzivitásért (1-0).





Szőke Alex (zöld) és a szerb Mihail Kajaia a férfi kötöttfogású birkózók 97 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében

Fotó: MTI



Szőke leküldette riválisát, akit előbb pörgetni próbált, majd kiemelt, a fogása viszont nem volt az igazi, így elindított dobása sem sikerült. Golovin visszafogott, Szőke pedig a hátára zuhant (1-4). A tusból az ifjúsági világ- és Európa-bajnok magyar ki tudott forogni, viszont az orosz még meg is pörgette (1-6). Az akciót a magyar sarok vitatta, a bírók azonban a videózás után sem változtattak döntésükön (1-7), sőt, Szőkét leküldték, ami megpecsételte a sorsát, Golovin ugyanis szép akcióval lezárta a meccset (1-9).



A három vesztes magyar egyaránt abban reménykedhet, hogy legyőzőik az esti elődöntőben is nyernek és ezzel a vigaszágra segítik őket. Ugyanebben még bízhat a nyolcaddöntőben veszítő Szabó László (72 kg) is, Kecskeméti Krisztián (60 kg) számára ugyanakkor már biztosan véget ért a kontinensviadal.



Az esti programban nem csak Szőkéék vigaszágáért lehet szorítani, Lévai Zoltán (77 kg) és Lőrincz Viktor (87 kg) az aranyéremért lép szőnyegre. A éremért kiírt helyosztók 18 órakor kezdődnek.

Borítókép: MTI