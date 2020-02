Magyar idő szerint vasárnap hajnalban ismét összecsap a WBC nehézsúlyú világbajnoka, Deontay Wilder és kihívója, a brit Tyson Fury. Nem mindennapi mérkőzésnek lehetünk tehát hamarosan szemtanúi a Las Vegas-i MGM Arénában.

Egyszer már összemérték erejüket 2018 decemberében, amikor a pontozók döntetlen hozták ki a mérkőzést, aminek köszönhetően a 34 éves Wilder maradt a világbajnok. Egy kis huzavona után most jött el az ideje a visszavágónak. Az előző esztendőben midnketten kétszer vívtak csatát, amiket mondhatni könnyedén nyertek is. Wilder miután legyőzte Luis Ortizt nem szerette volna tovább húzni az időt, és minél hamarabb ringbe akart létni Fury ellen, ezt követően pedig jöhet a címegyesítés. A Bronz Bombázó pedig nem szeretné most a pontozókra bízni a döntést.

Na de nézzük mi is történt az első mérkőzésen, csak hogy egy kicsit visszatekintsünk. A pontozás eredménye: 115:111, Wilder; 114:112, Fury; 113:113. Wilder a kezdeti nagy lendülete után egyre kevésbé tudott mérvadó ütéseket bevinni, és a hatodik menetet követően Fury egyre inkább kezdte a saját játékát játszani. Mindennek ellenére Wilder a kilencedik és a tizenkettedik menetben is leütötte a Gipsy Kinget.

Tyson Fury Got ROBBED against Deontay Wilder HIGHLIGHTS Tyson Fury outboxed Deontay Wilder by making him missing punches and landing combinations. He was the superior boxer by avoiding punches and winning most of ...



"Kétszer is leütöttem, egyértelműen én nyertem ezt a mérkőzést" - mondta Wilder.

Fury viszont pont az ellenkezőjét érezte, mert szerinte a kilencedik menetig ő volt a jobb, ezt követően tudta csak megingatni őt Wilder.

A szerdai sajtótájékoztatón már kaphattunk egy kis ízelítőt az indulatokból, amikor kisebb lökdösődés alakult ki a két fél között.

Az első összecsapáson talán Fury volt a jobb, de amellett nem szabadi véletlenül sem szemet hunyni, hogy kétszer is padlózott. A másik pedig, hogy mondhatni örök szabály a bokszban, hogy egy világbajnokot csak úgy foszthat meg a címétől, ha kiüti. Ebből kifolyólag sokan Fury győzelmét Vladimir Klicskó ellen nem is tartják igazi győzelemnek. Nos, viszont a döntetlen mindkettejük számára jól jött, hiszen a szponzorok zabálják őket, és ha minden igaz már a harmadik mérkőzésüket is lekötötték.

A szájkarate után tehát megtartották már a mérlegelést is: Wilder 231 fonttal (majdnem 105 kg), Fury 273-mal (kb. 124 kg) mért be, ez mindkettőjüknél több, mint az első mérkőzésükön.

A Sport1 televízió vasárnap 3.00 órától élőben közvetíti a Las Vegas-i gálát, míg a Sport365 szöveges, képes és videós tudósításban igyekszik kiegészíteni az olvasók vágyát.

Borítókép: MB Media / Getty Images