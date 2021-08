Aidan Walsh ír ökölvívó megnyerte negyeddöntőjét a tokiói olimpián, de az ünneplés során megsérült a bokája, ezért vissza kellett lépnie a férfi 69 kilogrammos kategória vasárnapi elődöntőjétől.

A 24 éves Walsh pénteken a mauritiusi Merven Clairt búcsúztatta, ám az eredményhirdetés közben olyan lelkesen ugrált örömében, hogy az egyik leérkezésénél kificamodott a bokája, és kerekesszékben hagyta el a Kokugikan Arénát. Az ír csapat vasárnap jelentette be, hogy sportolójuk nem vett részt az orvosi ellenőrzésen és a mérlegelésen, vagyis nem áll ki a brit Pat McCormack elleni elődöntőre.

Walsh így bronzéremmel zárta az ötkarikás játékokat, ami Írország 17. olimpiai érme ökölvívásban.

Aidan Walsh won a bronze medal overnight but by the glint in his eye and the fire in his voice, you can tell that the Belfast man wants more.



Claire McNamara: You're facing Britain's Pat McCormack...



Aidan Walsh: Yeah, he faces Ireland's Aidan Walsh pic.twitter.com/xzxiGlufGq