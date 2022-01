A Magyar Kick-box Szakszövetség (MKBSZ) szombati tisztújító közgyűlésén újra elnökké választották a szervezet eddigi vezetőjét, Galambos Pétert.

A szövetség beszámolója szerint a Nemzeti Versenysport Szövetség alelnöki posztját is betöltő sportvezetőnek a megjelentek további négy évre szavaztak bizalmat. Galambos Péter beszámolójában kiemelte, hogy a sportágat tavaly a tokiói olimpián a NOB teljes jogú olimpiai taggá nyilvánította, valamint azt is, hogy Magyarország egyaránt nagy sikerrel rendezte meg 2017-ben a sportág felnőtt világbajnokságát, 2019-ben pedig az utánpótlás Európa-bajnokságot.



Az MKBSZ alelnökeinek személye sem változott, így a jövőben is Király István - aki a WAKO világszervezet alelnöke és a sportág európai szövetségének, a WAKO Europe-nak az elnöke is -, továbbá Juhász Gábor és Katona Attila töltik be a tisztségeket.

A közgyűlésen, amelyen ötven tagszervezet képviselői jelentek meg, új elnökséget is választottak, a szövetség főtitkára pedig Mórádi Barbara lett.

