Öt aranyérmet nyertek a magyar kick-boxosok a junior korosztály pénteki versenynapján a montenegrói Budvában zajló utánpótlás Európa-bajnokságon.

Az utolsó éves junior Száraz Gergő, aki két arannyal az októberi felnőtt világbajnokság legeredményesebb magyar versenyzőjének bizonyult, ezúttal is duplázni tudott - adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség. A 16-18 éves korosztály vetélkedéseiben Száraz a felnőtt vb-hez hasonlóan Budvában is százszázalékos mérleggel zárt, miután a light-contact és a kick-light szabályrendszerben sem talált legyőzőre. Light-contactban még Kovács Marcell, kick-lightban pedig Kovács Laura lett Európa-bajnok. A ringben kiütésre menő szakágakban is született magyar aranyérem, ezt Pálfi Viktória szerezte a K1-es lányok mezőnyében.

A magyarok a zárónap előtt a negyedik helyen állnak az éremtáblázaton, de a szombati pointfighting csapatversenyeken egy jó szerepléssel még lehajrázhatják a jelenlegi harmadik Görögországot.

A pénteki magyar győztesek:

Light-contact:

fiúk:

57 kg: Száraz Gergő

89 kg: Kovács Marcell

Kick-light:

fiúk:

57 kg: Száraz Gergő

lányok:

55 kg: Kovács Laura

K1:

lányok:

52 kg: Pálfi Viktória

Borítókép: kick-box.hu