Mike Tyson szerda este rárontott egy utastársára repülés közben, akit többször ököllel meg is ütött. Az utas az esetet követően megsérült.

A TMZ információi szerint Tyson a San Francisco-Florida repülőjáraton utazott, nagyjából helyi idő szerint este fél 11-kor.



A helyiek szerint egy részeg utas provokálta a korábbi ökölvívót.



Egy szemtanú elmondása szerint ő és a barátja felszálltak a gépre, kezdetben jól kijöttek Tysonnal és a többiekkel.

Később nőtt a feszültség, majd Tysonnak elszállt az agya, többször is megütötte a részeg utast.

Az alábbi videón látható, hogy Tyson ütéseitől vérzik az utas homloka.

A beszámolók szerint a sérült férfi orvosi ellátásban részesült, míg Tyson néhány másodperccel később elhagyta a gépet.

BREAKING: Mike Tyson throwing punches at a passenger on a Jet Blue flight.



TMZ reports states that the man assaulted was annoying Tyson, took a selfie with him and kept trying to talk to the 55-year-old fighter as he sat behind him.



Via @TMZ_Sports pic.twitter.com/IoT1Sm8oCK