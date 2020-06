Conor McGregor Jose Aldo elleni 2015. decemberében zajlott csatájáról egy új kamerafelvételt tett közzé a UFC.

McGregor 13 másodperc alatt ütötte ki brazil ellenfelét. Ez a mostani felvétel az ír szemszögéből mutatja be az eseményeket. A végzetes horog után még pár kalapácsütés is landolt Aldo fején.

@ufc @TheNotoriousMMA Just incredible !! Still can't belive this happened. My god !!!