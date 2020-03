Hétvégén rendezték a világtörténelem első helyi nézők nélküli UFC-gáláját a koronavírus miatt. Kevin Lee, a főmeccs egyik résztvevője, egy emlékezetes, divatos maszkban jelent meg.

A gála sok érdekességet hozott, hiszen az aréna kongott az ürességtől, ami még különlegesebbé tette az egész mérkőzést. Hallani lehetett mindent.

A főmeccsen Kevin Lee és Charles Oliveira csapott össze egymással. Az első mente szinte csak a földön zajlott, Kevin remekült állta a sarat. Charles a második menetben nagy lendülettel kezdett be, sokat talált. Egy karfeszítéssel is fenyegetett a brazil, de az utolsó két percen a hátán fekve töltötte. A mérkőzés vége viszont igen érdekesre sikeredett.

Oliveira elkapta Lee nyakát, és guillotine-nal kopogtatta. Lee vagy ötször kopogott, majd amikor a bíró véget vetett a mérkőzésnek és kiszabadult a fogásból úgy tett, mintha még meccsben lenne. A bíró úgy szólt rá, hogy kopogtál, nézd csak vissza a felvételeket.

JUST THAT QUICKLY! Oliveira ends the night from #UFCBrasilia. https://t.co/m8uJShU4kc