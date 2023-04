Alex Pereira fia egyértelműen elégedetlen volt Israel Adesanya bohóckodásával, miután édesapja vereséget szenvedett a hétvégén megrendezett UFC 287-en. Pereira úgy ment neki a negyedik találkozónak riválisával, hogy korábban három alkalommal is legyőzte őt. Adesanyának azonban negyedszerre összejött, és Miamiban visszaszerezte a UFC középsúlyú bajnoki címét.

Az újdonsült bajnok mérkőzés utáni reakciói voltak azok, amelyek könnyeket okoztak ifjabb Pereira számára. A The Last Stylebender először egy íjat és nyilat imitálva lőtt riválisára, majd a tömegből valakire mutatott, és a padlóra esett. Ez a valaki a tömegben Pereira fia, Alessandro volt, aki ugyanezt tette a ringben, miután Pereira 2017-ben egy kick-box meccsen legyőzte Adesanyát. Ebből is látszik, hogy az új bajnok láthatóan sosem felejt.

Alex Peireira son learn a valuable lesson tonight #UFC287 pic.twitter.com/KDgLLUwszq — Razor (@BlacklistRazor1) April 9, 2023

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Adesanya megmagyarázta Alessandro könnyeit kiváltó cselekedetét, és így nyilatkozott.

„Kicsinyes vagyok, tesó. Emlékszem, amikor (Pereira) először kiütött Brazíliában, és a fia bejött a ringbe, majd elkezdett holtan feküdni mellettem, én pedig azt mondtam, hogy te kis….. Szétrúgom a segged, ha apád nem teszi meg helyetted. De aztán, igen, megkerestem a fiát, és rámutattam, majd utánoztam, ahogy a földre esik, csak hogy emlékeztessem rá."

Borítókép: (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images