Ritkán látott felvétel került elő a fiatal Mike Tysonról.



A boksz világában kevesebb nagy név van, mint Mike Tyson. Az amerikai egy csapásra meghódította a bokszvilágot, és ő lett a sportág történetének legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka.



Tyson brutális erején túl az elméjét is kiválóan használta és könyörtelen pszichológiai hadviselésének köszönhetően már jóval azelőtt megnyert egy-egy harcot, hogy az elkezdődött volna.

A világhírű sportoló sorsa azonban másként is alakulhatott volna, ha Cus D’Amato nem figyel fel rá. A zaklatott gyermekkort átélő bokszolót 12 éves korában vette szárnyai alá a legendás tréner. Az edző készen állt rá, hogy megmutassa az ifjú amerikainak a sportág minden apró fortélyát, Tyson pedig itta minden szavát. D'Amato igazi apafigurává vált Tyson számára. Korábban számos felvétel látott napvilágot a közösségi médiában, amin jól látszott, hogy mekkora összehang van köztük, most azonban egy újabb videó került elő, ami azt is bizonyítja, Tyson nem csak gyakorlatban, hanem elméletben is topon volt, ha a boksz szóba került.

A felvételen látható, hogy D'Amato egy családi vacsora közben küzd vele, hogy felidézze néhány nagy bokszoló nevét, ám többször is bajba kerül. Ekkor jön Tyson, aki gyorsan segít edzőjének felidézni a neveket.

Tyson enciklopédikus tudása alátámasztja, hogy a bokszoló szinte együtt lélegzett a sportággal. Sajnálatos módon az idős edző már nem élhette meg tanítványa legnagyobb sikereit.

