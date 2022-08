Tyson Fury hétnapos ultimátumot adott a promótereinek, hogy összehozzák a hatalmas nehézsúlyú egyesítő mérkőzést Oleksandr Usykkal.

Közvetlenül azután, hogy Usyk másodszor is legyőzte Anthony Joshuát, a cigánykirály a rá jellemző módon reagált a közösségi médiában, és megerősítette, hogy nem vonul vissza a boksztól. A Fury-Usyk vitathatatlan összecsapás az, amit mindenki látni szeretne legközelebb, de a 34 éves bunyós elmondta, hogy minden érintett félnek, beleértve Frank Warrent és Bob Arumot is, szeptember 1 előtt elő kell teremtenie a pénzt.

Az Instagram-oldalán közzétett videóban azt is kijelentette, hogy az ajánlatot hivatalosan is be kell nyújtani az ügyvédjének, különben visszavonul végleg.

„Sziasztok srácok, azokhoz szólok most, akik meg akarják csinálni a meccset, hét napot adok mindenkinek, vagyis szeptember 1-jéig, hogy előálljanak a pénzzel. Ha nem lesz meg, akkor köszönöm szépen, jó volt minden. Visszavonultam. És még srácok, elfelejtettem mondani, hogy minden ajánlatot az ügyvédemhez, Robert Davieshez kell benyújtani, írásban és a pénzről szóló igazolással. Kezdődjék a játék."

Borítókép és fotók: Getty Images