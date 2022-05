Tyson Fury visszavonulásával kapcsolatos hírek ezen a héten is folytatódtak, amikor Instagramjára kitett egy edzésvideót, amelyben apja, John Fury lazán utal a lehetséges visszatérésre.

A videón a WBC bajnok, Fury látható, míg a kommentárt apja mondja alá: „Ezt az embert még sokáig nem fogják tudni megverni.”

Egyes rajongók ezt úgy értelmezték, mint arra utaló jelet, hogy Fury visszatérhet a ringbe, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy mennyit edzett azóta, hogy bejelentette visszavonulását, miután legutóbbi csatájában legyőzte Dillian Whyte-ot.

Azonban minden pletykát eloszlatott az Instagram-sztorijában: „Igen, naponta edzek, de csak a súlyom csökkentése és a mentális egészségem érdekében.”

Fury visszatérése a szabadságról azt sugallja, hogy hamarosan a WBC is felveszi vele a kapcsolatot, hogy erősítse me a döntését, de az is lehet, hogy kivárnak az Anthony Johusa – Oleksandr Usyk mérkőzésig. A WBC elnöke, Mauricio Sulaiman korábban azt mondta, nem zavarja Furyt, amíg a családjával nyaral, de talán most, hogy visszatért az Egyesült Királyságba, ideje tisztázni álláspontját.

Borítókép és fotók:Tyson Fury /Instagram