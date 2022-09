A WBC jelenlegi nehézsúlyú világbajnoka, Tyson Fury megtörte a közösségi médiában napok óta tanúsított hallgatását és egy tiszteletteljes üzenettel búcsúzott II. Erzsébet királynőtől.



A kétszeres nehézsúlyú világbajnok elárulta, hogy a közelmúltban a szeptember 8-án elhunyt, II. Erzsébet királynő iránti tisztelete miatt nem használta a közösségi média felületeit. A 34 éves bokszoló azonban a királynő temetésének a napján megtörte a csendet, elmagyarázta mi állt a „némasága” mögött és részvétét fejezte ki a királyi családnak.



„Hé srácok, ma van a királynő temetése. Az elmúlt 10 napban nem használtam a közösségi médiát, és gyászoltam, tisztelve a királynőnket, aki meghalt. Az igazság az, hogy nem tettem közzé semmit, és nem is érdekelt semmi más. Remélem, szép lesz a temetés, részvétem a teljes családnak, és nyugodjon a mennyben az örökkévalóságig. Jézus nevében, mindörökké Ámen” – mondta az Instagramra feltöltött videójában.

Tyson Fury with a respectful message on social media ahead of the funeral of Queen Elizabeth II today…



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/soWEF6sTSD