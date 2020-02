Eddie Hearn megígérte, hogy Anthony Joshua és Tyson Fury még 2020-ban összecsapnak.

Nagy-Britanniának most két nehézsúlyú világbajnoka van, miután Fury brutális erődemonstárciót mutatott be Wilder ellen, akit nemes egyszerűséggel bedarált, hiszen arra kényszerítette az amerikai bunyós csapatát, hogy bedobják a törölközőt.

Wildernek lehetősége a harmadik összecsapást összehozni Fury ellen, de Hearn inkább Joshua elleni mérkőzést preferálja, aki jelenleg a WBA, IBF, WBO és az IBO öveket őrzi.

No need for a third let's go straight to it in the Summer! #undisputed