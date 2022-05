Tyson Fury alaposan meglepődött, amikor kisfia elárulta neki, melyik bokszolóra akar hasonlítani, ha felnő.



Tyson Fury hatéves fiának, Adonisnak már most határozott véleménye van arról, hogy mi lesz, ha nagy lesz. A gyerkőc azonban nemcsak abban biztos, hogy ő is bokszolni akar majd, hanem abban is, hogy szeretne olyan lenni, mint édesapja legnagyobb ellenfele, Deontay Wilder.



A két ökölvívó első összecsapása döntetlennel zárult, majd 2020-ban Fury legyőzte Wildert, 2021-ben a trilógia záróakkordjaként pedig ismét ő került ki győztesen, ráadásul kiütéssel.

A cigánykirály legutóbb a múlt hónapban lépett szórítóba. A Wembleyben megrendezésre kerülő mérkőzésen magabiztosan győzte le Dillian Whyte-ot.

Tyson Fury's son tells dad he wants to be "like Deontay Wilder" when he grows uphttps://t.co/KJum7TwfCg pic.twitter.com/Y1vfUXdLG2