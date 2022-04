Április 29-én, Budakalászon lép ismét kötelek közé Tóth László. A soproni bunyós ezúttal egy 8 menetesre tervezett nagyváltósúlyú mérkőzésen lép ringbe a nicaraguai Pablo Mendoza ellen.



Tóth tudja, hogy nem lesz könnyű számára az összecsapás, hiszen Mendoza eddigi 10 győztes meccséből 10-et nyert kiütéssel és karrierje során okozott már meglepetést.

Lacinak ez lesz a 39. profi mérkőzése, ami már egy igen komoly szám. De ez nem csak egy szám, hanem egy hatalmas rutin is egyben. Ennek ellenére még ő maga is szokott izgulni a mérkőzései előtt. „Egy pici izgalom persze van, de az belefér, szerintem ez a normális.”

Az előző mérkőzésén vereséget szenvedett Oroszországban Islam Edisultanov ellen. Azonban ez egy sokkal bonyolultabb helyzet volt, mint azt egy mondatban összefoglalhatnánk.

„Nagyon bántott illetve még most is zavar az a vereség, hisz mi oda győzni mentünk. Nagyon jó volt a felkészülés. Kielemeztük Islamot. Övvel szerettünk volna hazatérni és ebben semmi nagyképűség nincs. Indulás előtti nap benyaltam egy kis megfázást. Torokkaparás egy kis nátha. Az utazás még tűrhető volt, majd estére belázasodtam. Másnapra kicsit jobban lettem, jött a mérlegelés, pipa. Este jött a show face to face, és ahogy a teremből kijöttem azonnal fázni kezdtem. Az éjszaka alig aludtam ismét belázasodtam. Eljött a meccs napja. Mi le akartuk mondani, de azt mondták nem lehet. A meccsből szinte semmire sem emlékszek.”

„Kimerült voltam, kettős látásom is volt, gondolom a túlhajtás miatt. Eljött az a pillanat, amitől mindig is féltem. Édespám, az edzőm a 4. menet után a szünetben kivett a mérkőzésből. Ezzel védve az egészségemet. Amúgy addig nem ment rosszul (nem voltam megütve) csak nem "én" voltam a ringben. Rá két napra indultunk vissza, addig rossz volt a közérzetem. A hazaút katasztrófa volt, azt hittem sosem ér véget. Leszálltunk a gépről azonnal covid tesztet csináltattam, ami pozitív lett. Ott negatív eredményt mutatott, és milyen érdekes pozitív lett a vezetőbíró, apu, a menedzser és a barátja is. Nem is kell mondani, gondolom miattam. E mellé még egy két oldali tüdőgyulladásom is lett. Úgyhogy én nagyon rossz állapotban voltam. Körülbelül négy hét kényszerpihenő után kezdtem el könnyed mozgásokat végezni. Úgy érzem, már jól vagyok. A mostani felkészülésbe beleadtam mindent.”





Ellenfele Pablo Mendoza lesz, akinek mérlege 10 győzelem 10 KO. Minden bokszolónak van egy terve, mielőtt a ringbe lép, és ez Lacinál sincs másképp. „A tervünk, hogy az én ütőtávomon belül bokszoljunk. Magasabb vagyok és ezt szeretném jól kihasználni.”

Az oroszországi kaland viszont nem szegte kedvét, továbbra is az a célja a jövőre nézve, hogy külföldön is bizonyítson. „Április 29-én győztesként szeretném elhagyni a szorítót. Ezt követően ismét külföldön szeretnék bizonyítani, mivel utoljára ez nem sikerült.”

Forrás: New School Promotion

Borítókép és fotók: New School Promotion