Négy év után tért vissza a ringbe Törteli Balázs ökölvívó, aki az április 9-én rendezendő székesfehérvári gálán győzni tudott a négy menetre kiírt mérkőzésen Lakatos Károly ellen.

A székesfehérvári Törteli Balázs 2018 után először lépett a szorítóba, visszatérését pedig győzelemmel ünnepelte meg. Azonban ne rohanjunk ennyire előre, a 29 éves veszprémi származású sportoló ezt megelőzve 2018-ban bunyózott, azóta edzőként és vállalkozóként tevékenykedett. Balázs boncolgatta a kihagyás okait.

„Először is sérüléssel bajlódtam, ami eléggé elhúzódott, majd nem találtam a helyem a világban. 25 évesen másképp gondolkozik az ember, mint most 29 esztendősen. Egy profi akkor profi, ha a nehéz időkben is kitart és megy előre, én pedig sokszor kifogásokat kerestem.”

Sérüléssel bajlódott, amiből nehezen tudott kilábalni, mint testileg, mint lelkileg.

„2019 elején újrakezdtem és visszamentem az Arnoldhoz. Elkezdtem együtt dolgozni egy erőnléti edzővel, Czinger Attilával, akit az ország legjobb edzőjének gondolok. Ő egy igazi mai tréner, aki teljesen naprakész. Másfél éves kihagyás után 2019 decemberében tértem volna vissza, de Rácz Félix elhagyta az ökölvívást és úgy elengedtem ezt az egészet.”

Balázs ekkor elkezdte felépíteni a magánéletét, már régóta szeretett volna családot alapítani, ami mellett a Törteli bokszklubot vezeti. Az egyik nagy gyengéje az édesség, ami könnyen meg is látszódik rajta. Mindig úgy élt, hogy vagy nagyon csinálja, vagy sehogy. Ezért is tért vissza. A klub mellett 2020-ban létrehoztak a gyerekkori barátjával egy építőipari vállalkozást, majd családot alapított és lett egy kislánya, aki most 11 hónapos. Elröppent négy év, közben sportolt, de sajnos nem úgy alakult a magánélete, ahogy szerette volna és emésztőrendszeri gondjai is akadtak. Majd lement a régi edzőjéhez Nyikovics Gáborhoz 86 kg-osan (72 kg volt az átlagsúlya általában).

„Az egészségem miatt mentem le az edzőterembe, majd elkezdtünk beszélgetni, hogy mi lenne ha… Ezt követően koronavírusos lettem, de utána úgy tértem vissza, hogy szeretnék újra versenyezni. Az egyensúly, a magabiztosság hiányzott a legjobban, amit a boksz ad. Egy teljes életmódváltáson estem keresztül, és bármi lesz a sportkarrieremmel, ez már marad és szerintem ezért is leszek a jövőben hiteles edző.”

Ült egy építkezésen és valahonnan hallotta, hogy a Kilitiék gálát szerveznek, akiket régről ismer. Körbe érdeklődött, hogy bunyózhatna-e és ki tudná őt menedzselni. Ekkor került a képbe Simon Zsolt, majd jöhetett a felkészülés.

„Jól sikerült a felkészülés, rengeteget bunyóztam, ami nagyon motivált. A csapatomon és egy-egy barátomon kívül azonban nem sokan támogattak a visszatérésemben. Nem nagyon hittek bennem, hogy ezt meg tudom csinálni. Nagyon nehéz is volt, de úgy érzem ismét átléptem a határaimat. Jó volt újra ringbe lépni és szeretnék minél hamarabb ismét lehetőséget kapni. Az az érzés, amikor vonulsz be a ringbe, bemondják a neved, szól a zene, az leírhatatlan. Boldog vagyok, mert tényleg egy jó csapat áll mögöttem és megyünk előre.”

Váltósúlyban veretlen maradt. Magyar bajnok volt, amit egyszer meg is védett. Majd kisváltósúlyba is a csúcsra szeretett volna érni, de az nem jött össze. Pedig ekkor történelmet írhatott volna, hiszen ő lehetett volna az első magyar bunyós, aki két súlycsoportban egyszerre magyar bajnok. A korábbi kemény horgok kivitelezője most Lakatos Károly ellen lépett ringbe, amit egy jó kezdetnek gondol. Nem szeretne kapkodni a visszatérésével kapcsolatban, szép fokozatosan akarja felépíteni magát. Ez volt az első lépcsőfok.

„A teljesítményem nem azt tükrözte, amit tudok, ennél sokkal jobb vagyok. El kellett hinnem, hogy megy ez nekem. Azért is szerettem volna ezt a küzdelmet, hogy büszke legyen rám a kislányom és bizonyítsak magamnak. Nem tudom, mennyi meccs van még bennem, de most jól érzem magam a bőrömben és folytatni akarom. Lakatos Károlynak olyan feje volt, hogy holnap estig üthettem volna, akkor sem ütöm ki. Kicsit rá is feszültem az elején, hogy be akarom fejezni, de nem jött össze. A meccs végén mondtam is neki, hogy jó kemény feje van, amire ő csak annyit mondott, hát már várta, hogy vége legyen. Szépen fokozatosan megyünk előre, a terhelést meg kell szoknia a testemnek, de kezdésnek jó lesz. Bunyózni akarok, ezt szeretném csinálni. Számoljon velem mindenki, mert itt vagyok. Nem Magyarországban gondolkozom az biztos. Voltam magyar bajnok, most új kihívásokat akarok. Két-három felhozó meccs még biztosan kelleni fog. Ezt követően pedig, amikor készen állok, szeretnék szerencsét próbálni külföldön. Van egy jó mérlegem, amit tovább akarok csiszolni. Címmérkőzést akarok a jövőben, de erről még korai beszélni, jelenleg a legnagyobb cél, hogy visszanyerjem a formám. Szeretnék lemenni kisváltósúlyba és ott harcolni majd.”

Többen is segítették a felkészülését, akiknek egytől-egyik nagyon hálás, de a küzdősportolók világában jól ismert Fábián Melinda nevét kiemelte Balázs, aki szerint minden magyar harcos mellé szükség lenne rá.

„Melinda január óta segít nekem, a betegségem révén kerestem meg. Elképesztő eredményt értünk el, nagyon türelmes és egy fantasztikus táplálkozási tanácsadó. Komolyan mondom, hogy Magyarországon minden sportoló mellé kellene Melinda szaktudása. Tudja mikor, hogy és mennyit kell enni és inni. Minden teljesen más volt és ez meg is látszódott, erős voltam a meccsen és egyáltalán nem savasodtam. Most minden adott, hogy kihozzam magamból a maximumot, mert egy fantasztikus csapat áll mögöttem.”

Borítókép: György Krisztián Dege és Törteli Balázs-Facebook

Fotók: Törteli Blázs/Facebook