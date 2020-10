Lábfejében törött csonttal és két törött lábujjal harcolta ki győzelmét Habib Nurmagomedov, a kevert harcművészetek (MMA) legismertebb szervezeténél, a UFC-ben világbajnok orosz ketrecharcos, aki a hétvégi címvédés után bejelentette visszavonulását.

A szombat éjszakai könnyűsúlyú ütközetben Nurmagomedov a második menetben földre vitte kihívóját, az amerikai Justin Gaethje-t, és kedvenc fojtásfogását alkalmazva nyert, 29. mérkőzésén a 29. győzelmét aratva.



Sikerét követően az elsők között gratulált neki Vlagyimir Putyin orosz elnök, de a nemzetközi sportvilág olyan hírességei is köszöntötték, mint például Cristiano Ronaldo, a Juventus ötszörös aranylabdás portugál futballistája és Manny Pacquiao, a profi boksz Fülöp-szigeteki élő legendája, aki nyolc különböző kategóriában is világbajnoki címet tudott szerezni.



A 32 éves Nurmagomedov a címmérkőzésért 3 millió dollárt kapott, de a garantált pénzdíj mellett még további jelentős összegek is megilletik még a televíziós közvetítések után. Teljes MMA-pályafutása alatt 10 millió dollárt keresett.



Az Abu-Dzabiban, egy magánterületen - a "Harcosok szigetén" - rendezett csata után az orosz klasszis közölte, ez volt az utolsó mérkőzése. Döntése azzal összefüggésben született, hogy édesapja, aki az edzője is volt, júliusban meghalt. Amellett - mint azt utóbb elárulta - édesanyjának, aki sírva kérte, már a fellépése előtt megígérte: a mostani lesz a búcsúmeccse.

