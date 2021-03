Torba Erik 60 kilogrammban, Korpási Bálint a 67 kilósok, Varga Ádám pedig a 130 kilogrammosok között megnyerte negyeddöntőjét, így szombat este mindhárman az olimpiai kvótát jelentő fináléba kerülésért küzdhetnek az európai birkózók BOK Csarnokban zajló olimpiai kvalifikációs versenyén, melyen Szőke Alex kikapott a nyolc között.

A hazai szempontból gyengébben sikerült szabadfogású és női versenyek után a kötöttfogásúak remekül kezdtek, mind a négyen győztek első meccsükön és szinte mindannyian a nyolc között is remekül birkóztak.



A negyeddöntők magyar-bolgár különcsatát hoztak, ugyanis Torba, Korpási és Szőke is bolgár rivális ellen lépett szőnyegre.



Elsőként utóbbit, a 97 kilóban szereplő Szőke Alexet szólították, aki a 2018-ban világbajnoki ezüstérmes Kiril Milovval találkozott. A meccsen kiegyenlített erők küzdöttek, az első menetben a bolgárt intették, majd a második elején a magyart, és mivel a parterhelyzetekből egyikük sem volt eredményes, másfél perccel a vége előtt 1-1 állt az eredményjelzőn, ami később szerzett pont miatt Milovnak kedvezett.



A nagy iramban Szőke láthatóan egyre fáradt, hátránya tudatában viszont nagy erőkkel támadott, egy perccel a vége előtt össze is fogta riválisát és tolta a szőnyeg széléhez, ott viszont Milov remekül koncentrált, az utolsó pillanatban elforgott és Szőke nagy lendületét kihasználva kihúzta a magyart a szőnyegről, amivel 3-1-re növelte előnyét.



Idő ugyan még volt hátra, az ESMTK decemberi világkupán második birkózójának azonban nem volt már energiája akciózni, így kikapott és lemaradt a kvótáról.



Rögtön utána következett az elmúlt évtized egyik legeredményesebb magyarja, a világ- és Európa-bajnok Korpási Bálint, aki eredeti súlyából, 72 kilóból fogyott le az olimpiai 67 kilóba. A BVSC klasszisa első meccsén magabiztosan verte a regnáló Európa-bajnok norvég Thoresent, akinél "könnyebb falatnak" ígérkezett Dejvid Dimitrov.



A bolgár nem is okozott meglepetést, mégis csak egy hajszál választotta el attól, hogy borítsa a papírformát.



A találkozó elején Korpási magabiztos volt, állásban uralta a szőnyeget, másfél perc után pedig ellenfele intésével előnybe került. A lenti helyzetben is minden a tervei szerint alakult egy ideig, ugyanis megemelte a bolgárt, aki ugyan kicsúszott a kezéből, ám azonnal meg tudta őt pörgetni (3-0) és ráindított egy újabb billentést. Ez volt az a pont, amikor a csarnokban minden magyar lélegzete másodpercekre elakadt, ugyanis Milov kicsúszott a fogásból és Korpási fölé került (3-2), ráadásul úgy, hogy rögtön tusveszélyes helyzetbe hozta ellenfelét.



A BVSC birkózója hosszú másodpercekig küzdött, hogy elkerülje a két vállat, amit végül nem csupán elkerült, de a fogásból kiszabadulva rögtön billenteni tudott és 5-2-es vezetéshez jutott. A folytatásban is Korpási irányított, a második szakasz elején ismét meginttette a bolgárt, és 6-2-es előnyét stabilan tartotta a meccs végéig.



Harmadikként következett Torba, aki már a nyolcaddöntőben is bravúrt mutatott be a világ- és olimpiai bronzérmes Berge legyőzésével, a negyeddöntőben pedig a világ- és Európa-bajnok Ivo Serafimov Angelov ellen alkotott maradandót.



A mérkőzés elején Angelov irányított, folyamatosan kivette ellenfele jobb kezét, akinek így folyamatosan védekeznie kellett. Torba a bolgár akcióit ugyan hatástalanítani tudta, de az intést nem kerülhette el (0-1). Az Európa-játékokon második magyar nem csupán állásból, lentről is jól védekezett, majd állásból hiába nem volt ereje támadni, mégis egyenlíteni tudott, egy karberántást ugyanis a zónánál remekül kontrázott meg, és a szőnyegen kívülre tette a bolgárt (1-1).



A szünet után Torba Erik előnye ellenére is aktívabb birkózásra váltott, nem engedte, hogy kezét állandóan megragadja riválisa, akinek igyekezett a hóna alá nyúlni. A nagyobb tempó bolgár intést (2-1) eredményezett, Torba pedig ahogy egy körrel korábban a norvég, úgy most a bolgár klasszist is gyönyörűen megpörgette (4-1), és eldöntötte a meccset, mivel a hátralévő másfél percben ki tudta védekezni Angelov próbálkozásait.



Korpásitól az esélyek alapján lehetett várni a győzelmet, Torba viszont borította a papírformát, ahogy az UTE nehézsúlyúja, Varga Ádám is. Az ezúttal 130 kilogrammban szereplő magyar, úgy tűnik, kvalifikációs versenyspecialista, öt éve ugyanis Nagybecskereken mindenkit meglepve szerzett kvótát 97 kilóban, most pedig már elődöntős, miután az örmény David Ovaszapjant a cseh Stepan David elleni nyolcaddöntőjéhez hasonló módon, 3-1-re verte.



A mérkőzés igazi nehézsúlyú találkozó volt, a felek középen gyűrték egymást, akciót nem is nagyon próbáltak indítani. Az első menetben Varga volt aktívabb, így ellenfelét intették (1-0), lentről viszont a magyar nem csinált akciót, így minimális előnye volt csak a szünetre, mely el is fogyott a második szakaszban visszaintése után (1-1).



A lenti védekezés Vargának sem okozott gondot, ám ezzel együtt is hátrányban volt már, és állásból hajtania kellett, hogy újra leküldjék Ovaszapjant. Ez meg is történt, viszont az új szabályok szerint a meccs harmadik intésétől már nem jár pont az aktívabb félnek, előnye annyi, hogy leküldetheti riválisát. Varga Ádám is így tett, majd hosszas előkészítés után a legjobb pillanatban indított és pörgetett (3-1), ami győzelmet és elődöntőt ért számára.



A 18 órakor kezdődő elődöntős programban Torba a török Kerem Kamallal, Korpási a moldovai Donior Islamovval, Varga pedig az orosz Szergej Szemjonovval csap össze a kvótát jelentő döntőért.

Az elődöntők előtt a női helyosztókat rendezik meg a BOK Csarnokban, ahol Barka Emese az 57 kg egyik bronzérméért lép majd szőnyegre.

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt