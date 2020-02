Február 22-én szombat éjjel megrendezik Tyson Fury és Deontay Wilder közötti visszavágót a WBC nehézsúlyú világbajnoki címért. Wilder sokszor elég szúrósan nyilatkozik, most pedig mondhatni magabiztosan állt bele egy legendába, miszerint a fénykorában is legyőzte volna Mike Tysont.

"Pokolba küldtem volna a 86-os Tysont is. Tisztában vagyok vele, hogy az emberek a régi iskolát tartják a legjobbnak, de hogy őszinte legyek, nincs olyan iskola ahol nem én vagyok a legjobb" - hangsúlyozta kellő önbizalommal Wilder egy korábbi interjújában.



Fotó: Jeffrey Asher / Getty Images

Mike Tyson most hallott először erről a megnyilvánulásról, és igen szerényen fogadta azt.

"Nem tudom, hogy legyőzném-e. Az tetszik, hogy azt gondolja nyerne ellenem, mert fordított szituációban én is így éreznék. A jelenlegi nehézsúlyú világbajnoknak kötelessége így gondolkodnia" - mondta Tyson.

Felszólalt a témával kapcsolatban egy másik korszakos legenda, Lennox Lewis is, aki már nem ilyen szerényen vélekedett Wilder mondatairól.

"Hallottam mit mondott Wilder. Beszélni nagyon egyszerű. Szeretem Wildert, de legyen tisztában azzal, hogy még nem volt olyan vad ellenfele, aki minden ütésével össze akarja törni a bordáját" - fogalmazta meg gondolatait Lennox.

