Újabb brit nehézsúlyú ökölvívó bukkant fel a láthatáron. Tyson Fury és Anthony Joshua után mindenképpen érdemes lesz odafigyelni Daniel Dubois mérkőzéseire is, amennyiben igazán látványos kiütéseket szeretnének látni.

A 22 éves bunyós 14. profi mérkőzésen van túl és 13 KO-győzelmet aratott eddig. Sokak szerint ő az új Mike Tyson!

Since the first fight in the professional ring in 2017, the British boxing hopes Daniel Dubois, also known as Dynamite, has managed to become one of the lead...