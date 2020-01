A korábbi cirkáló- és nehézsúlyú világbajnok David Haye manapság már menedzserként tevékenykedik, azonban nincs két éve, hogy szögre akasztotta bokszkesztyűit.

Nem volt teljes az ő karrierje, hiszen sokkal többre is vihette volna, ha nem hátráltatják visszatérő sérülései. 2013-ban többször is le kellett mondania Tyson Fury elleni összecsapását, majd be is jelentette a visszavonulását. 2016-ban visszatért, két mondhatni könnyű győzelemmel hívta fel magára ismét a figyelmet.

2017-ben nagy esélyese volt a Tony Bellew elleni nehézsúlyú bokszmérkőzésnek, ám Achilles-ín szakadásának is köszönhetően a 11. menetben kiütéses vereséget szenvedett. A visszavágót újabb sérülése miatt csak 2018 tavaszán rendezték meg, amit a brit ökölvívó az 5. menetben TKO-val vesztette el.

Haye ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban nyilatkozott, majd elárulta, hogy alig telt el 35 másodperc már tudta, hogy lejárt az ideje, és újra vereséget fog szenvedni.

"Nagyon furcsa volt, egyszerűen rosszul éreztem magam a ringben. Még soha nem volt ilyen érzésem. Bizakodtam, hogy valami történik velem, ami által majd megváltozik ez az érzés. Amikor a mérkőzés elején sikerült nyernem egy menetet, az is csak szenvedés volt. Maga a mozgás is nehezemre esett már. Teljesen be voltam lassulva, akkor ismertem fel a lehetőségeimet, amikor már el mentek azok. Olyan érzésem volt a ringben, mint még korábban sosem, és ha őszinte akarok lenni, soha többé nem akarok ennyire kiszolgáltatott szituációba kerülni!" - mondta a 39 éves David Haye.

