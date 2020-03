Az Európa-bajnok magyar ökölvívó, olimpikon Bacskai Balázzsal beszélgetett a Sport365, ahol igyekeztünk megvilágítani az ő oldalát is a történtekkel kapcsolatban.

Mint ismert, először arról számoltunk be, hogy Harcsa Zoltán és Bacskai Balázs zárt ajtók mögött döntik el, hogy ki menjen a kvalifikációs tornára. Arra viszont nem sokan gondoltak, hogy maga a mérkőzés is elmarad... Azóta viszont felrobban a világháló tőlük, hiszen Zoltán bejelentette visszavonulását és keményen kritizálta a szövetség eljárását. Próbáltuk keresni Harcsa Zoltánt, de tőle egyelőre azt az álláspontot tudhatjuk, amit a videójukban elmondtak a testvérével, Norbival.

Ezt követően úgy gondoltuk, Bacskai Balázs álláspontja is fontos és érdekes is, így őt kérdeztük a kialakult helyzetről.

"Rosszul érintett ez az egész nagyon, mert én is akkor értesültem az összecsapás időpontjáról, amikor Zoli, attól függetlenül én már készültségben voltam, mert tavaly decemberben megszületett a döntés, hogy a profik is indulhatnak. Ezt követően persze folytak a tárgyalások a szövetséggel, majd azt mondták, hogy készüljünk. A profi karrierem nekem úgymond abbamaradt, így tehát csak is erre fókuszáltam. Számomra is egy hatalmas lehetőség, hogy az olimpiáért küzdhetek és szerettem volna megmérettetni magam Zolival. Tegnap vártam ezt az összecsapást, hogy összemérjük az erőnket, sajnos ez végül nem jött össze. Csalódott voltam, mert bokszolni akartam. A lehető legrosszabb forgatókönyv volt, hogy végül még bunyó sem lett."

Mikor döntötte el, hogy indul, hogy jött ez?

"Amikor megszakadt a profi karrierem, úgy gondoltam, amíg nincs más lehetőség, addig ezt szeretném megcélozni. Akkor úgy gondoltam, ha van rá lehetőség, szívesen megmérettetném magam."



Nem indult a Bocskai emlékversenyen, plusz a kötelezően előírt edzőtáborokban sem vett részt. Miért?

"A Bocskai emlékversenyen sérült voltam, ezért nem indultam. Nekünk az edzőtábor egyáltalán nem volt kötelezővé téve. Úgy volt a megállapodás, hogy a profik a már saját stábjukkal készülnek, tehát nem volt kötelező az edzőtáborban részt vennem, sőt nem is hívtak egyre sem. Ebből a szempontból nem helytállóak Norbi mondatai. A profi versenyzőknek már megvan a saját kialakult edzői stábja, velük készülnek."



Miért zárt ajtók mögött zajlott volna a mérkőzés, hiszen ez sokakat érdekelt volna?

"Biztos vagyok benne, hogy sokakat érdekelt volna a mérkőzésünk. Én, mint versenyző sem értettem, hiszen nekem nem lett volna probléma, ha zárt ajtók mögött kellett volna bokszolni, de az sem, ha nézők előtt. Nyilván sokakat érdekelt volna a találkozó, nem lett volna kifogásom, ha látja bárki, hiszen anno is látták a mérkőzéseimet, akár amatőrként Harcsa Zolival, akár profiként Norbival. Nem tudom, nem én hoztam ezt a döntést, ezt nem tőlem kell megkérdezni."



Harcsa Zoltán visszavonulását hogyan értékeli?

"Rosszul érintett a bejelentés, hiszen tisztában vagyok vele, hogy ő is erre készült. Sportolók vagyunk mindketten. Oké, én lehet nem az olimpiára készültem, de sokáig mi úgy voltunk vele, hogy nekem nincs is lehetőségem ott indulni. Aztán adódott egy lehetőség, hogy megpróbáljam. Ezután, mint sportoló nem haragudhatok magamra, hogy meg akarom magamnak szerezni a lehetőséget, hogy induljak, úgy, hogy megmérkőzünk érte. Ha ő legyőzött volna, akkor persze azt mondtam volna, hogy megpróbáltam, de jobb nálam Zoli. Ha én nyertem volna, akkor meg mindegy hogy, hol edzettem, az a fontos, hogy a legjobb képviselje hazánkat. Az tök mindegy hogy amatőr vagy profi, Magyaországról a legjobb magyar képviselje az országot."



Akkor viszont adódik a kérdés, hogyan tovább? Mik a célok?

"Edzésben vagyok, jó formában érzem magam. Szeretnék kijutni a kvalifikációs versenyre, ott pedig megszerezni a kvótát. Szeretnék résztvenni az olimpián, ha viszont nem jönne össze, akkor szeretném tovább folytatni a profi karrierem, ami félbeszakadt."

