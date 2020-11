Tizenegy cselgáncsozó képviseli a magyar színeket a csütörtöktől szombatig tartó 69. Európa-bajnokságon, amelyre Prágában kerül sor zárt kapu mögött.

A csehországi kontinenstorna időpontja többször is változott a márciusban kirobbant koronavírus-járvány miatt: eredetileg május 1-től 3-ig tartott volna, de márciusban júniusra, majd áprilisban november 8-10-re halasztották. Utóbbi dátum módosult szeptemberben november második felére.



A nemzetközi dzsúdóélet héthónapos szünet után, az október 23-25-én rendezett budapesti Grand Slammel indult újra, amelyen 61 ország 409 versenyzője lépett tatamira a Papp László Sportarénában kialakított buborékban.



Tóth László, a magyar szövetség elnöke az MTI-nek kiemelte, hogy világszerte óriási elismerést aratott a magyarországi tornarendezés.



"Nagyszerű eseményt vezényeltünk le sikeresen, példát mutatva részben a prágai rendezőknek is. A jelenlegi helyzetben úgy érzem, nincs értelme elvárásokat megfogalmazni a válogatottunk felé. Csak azok utaznak el az Eb-re, akik tökéletes állapotban vannak, a junior Eb-n megsérült Özbas Szofinál például ezért nem kockáztattunk, emellett a járvány is hatással volt a csapat összetételére" - jelentette ki az MJSZ vezetője.



Tóth László arról is beszélt, hogy az olimpiai kvalifikációban a nemzetközi szövetség intézkedése nyomán a versenyzők eldönthetik, hogy a prágai vagy a 2021-es szófiai Eb-pontokat kívánják beszámítani.



"Erre azért volt szükség, mert a vírushelyzet miatt nem minden földrész tud most kontinenstornát rendezni, tudtommal Afrikában például nincs erre lehetőség" - tette hozzá.



A korábban közzétett 14 fős Eb-névsorból Csernoviczki Éva, Ungvári Miklós és Özbas Szofi került ki. A nemzeti csapatból Sipőcz Richárd várhatja a legjobb formában a felnőtt kontinenstornát, ugyanis a nemrég Porecben rendezett korosztályos Eb-ken a Széchenyi Egyetem SE +100 kilogrammos versenyzője a juniorok között és az U23-as mezőnyben is aranyérmet nyert.



A tavalyi Eb-n - amelyre az Európa Játékok keretein belül került sor Minszkben - a 17 fős magyar küldöttség egy bronzéremmel zárt a 81 kilós Ungvári Attila révén.

A magyar Eb-csapat:



férfiak:

66 kg: Szegedi Dániel (Ceglédi VSE)

73 kg: Szabó Frigyes (UTE)

81 kg: Tóth Benedek (Rákosvidéke Hajtós DSE)

90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Gőz Roland (MTK Budapest)

100 kg: Cirjenics Miklós (Atomerőmű SE), Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

+100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)



nők:

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Karakas Hedvig (BHSE)

+78 kg: Szigetvári Mercédesz (Mogyi-Bajai JC)

Borítókép: facebook/Judoshop.hu