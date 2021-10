Tavasszal rendezhetik meg a visszavágót a brit Anthony Joshua és az ukrán Olekszandr Uszik között a nehézsúlyú profi ökölvívás három nagy világszervezetének övéért.

A jövő évi időpontot, amelyről a Sky Sports adott hírt, Eddie Hearn, a szigetországi bokszoló promótere jelentette be.



A felek szeptember 26-án ütköztek meg Londonban, s meglepetésre a kihívó Uszik egyhangú pontozással verte a WBA, a WBO, és az IBF - továbbá a kisebb súlyú szervezet, az IBO - világbajnokát a 12 menetes találkozón. A címmeccsükről született szerződés záradéka szerint Joshua veresége esetén jogosult a visszavágóra, a trónfosztott brit mérkőzésszervezője ezért jelentette be most a jövő tavaszi dátumot.



Az ukrán öklöző sikerével megőrizte hibátlan mérlegét 19. fellépésén 19. győzelmét aratva, míg Joshua 24 nyertes meccse mellett két vereséget számlál. A brit két héttel ezelőtti kudarcával messzire került a profi boksz királykategóriája egyesített világbajnoki címének megszerzésétől, amelyre akkor nyílt volna lehetősége, ha nyer Uszik ellen, és belátható időn belül ringbe szállhatott volna honfitársával, Tyson Furyval a titulusért.



Fury a negyedik nagy világszervezet, a WBC bajnoka, az övét sikerrel védte meg a magyar idő szerint vasárnap (ma) hajnali Las Vegas-i összecsapáson, kiütéssel diadalmaskodva az amerikai Deontay Wilder fölött.

Borítókép: Twitter.com/AnthonyJoshua