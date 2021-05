Kertész Máté jelenleg az Oktagon MMA szervezetben harcol, de korábban megfordult már a Bellator Budapesti gáláján is. Legutóbbi mérkőzésén, május 1-jén magabiztos győzelmet aratott Bruno Carvalho ellen. A magyar harcos most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

Sport365.hu - Kertész Máté uralta a mérkőzést: Magabiztos győzelmet aratott Az Oktogon 23 gálán harcolt a magyar tehetség, Kertész Máté. Ellenfele Bruno Carvalho volt, aki ellen már legutóbb is készült, csak a koronavírus miatt a beugró Christian Jungwirth ellen harcolt végül. A mérkőzés során esélyt sem hagyott ellenfelének Máté! Kertész Máté jelenleg az Oktagon MMA szervezetben harcol, de korábban megfordult már a Bellator Budapesti gáláján is.

- Bruno Carvalho sem okozott akadályt. Elégedett vagy a teljesítményeddel?

- Abszolút, teljesen véghez tudtuk vinni azt a tervet, amit összeraktunk a mérkőzésre.

- A találkozó előtt úgy fogalmaztál, hogy dominálni szeretnél. Olvasgattunk rólad külföldi cikkeket, és ezzel a szóval írtak rólad pont. Minden összejött?

- A tervem az volt, hogy lekopogtatom, de nem számítottam rá, hogy ennyire szívós lesz a srác és ilyen jól mozog. Háromszor öt percig végig megállás nélkül mozgott alattam, egy menetben olyan kétszer-háromszor átlagos felkelt, de mindig visszaraktam. Egyszerűen nem volt olyan, hogy feladta volna a hátát, vagy adott volna nagyobb submission lehetőséget. Így inkább maradtam a biztosnál, és Ground & Pound-al próbáltam nagyobb helyzetet kialakítani.

- A felkészülés tökéletesen sikerült, ezt a meccsen is láthattuk. Ettől függetlenül komolyan figyelned kellett az ellenfeledre?

- Őszintén? Nagyon kicsi ez a kesztyű amiben bunyózunk, tehát bármikor kialakulhat egy olyan szituáció, hogy bárki leüthet bárkit. Szinte olyan, mintha puszta kézzel harcolnánk. Bruno pedig egy nemzetközileg elismert thai-boksz-os volt, tehát az első menetet abszolút így akartam lehozni, hogy leviszem és lekopogtatom. Erre fektettem mostanság nagyobb hangsúlyt, de ez nem jött most össze, viszont kondiban nagyon sokat kivettem belőle ez látszódott rajta. Utána már úgy voltam vele, ha már le akarom kopogtatni, akkor csak azért is rámegyek és megpróbálom befejezni. Végig ütöttem őt a földön, mondták is, hogy nem is tudják, volt-e ilyen statisztika az Oktagonba: 11 takedown-om volt, és több, mint 200 ütésem.

Abszolút takarékosan dolgoztam energiából, és nagyon sok technikát, pozíciót próbáltam váltogatni. Nem volt olyan, hogy össze kellett volna szednem magam. Ennek nagyon örülök, mivel alapjáraton állóbunyósként kezdtem, de már kezd összeállni a birkózással a stílusom.

- Mi volt az első dolgod, ahogy kiléptél a ketrecből? Volt némi ünneplés?

- Jöttünk haza, mert addigra már meg volt beszélve, hogy másnap Baklavát fogok enni. A diéta miatt nem ehettem mostanság ilyeneket, és hetek óta mindenhol Baklaváról nézegettem képeket. A barátnőm készült szerencsére, a kedvenc éttermemben már várt egy tálca finomság.

- Úgy tűnik, komolyan kell venni, amit mondasz, tehát ki lesz a következő áldozatod és mikor láthatunk újra harcolni?

- Május végén lesz egy gála, de az nagyon közel van. A következő júliusban lesz, ami már nézők előtt fog zajlani, írtam is a rendezőknek, hogy ha tudnak nekem oda ellenfelet szerezni, akkor be is jelentkeznék egy mérkőzésre. Várok tehát a válaszra. Ilyenkor vagy egyből dobnak egy nevet, vagy elkezdenek ellenfél után nézni. Most azt érzem, ha adnak valakit a top 5-ből a váltósúlyban, vagy azon kívül, számomra tökéletes. Szeretném építeni a mérlegem, és utána megcélozni a UFC-t.

- Ilyenkor máris visszaállsz edzésbe? Hogy telnek a napjaid?

- Már hétfő reggel bent voltam a teremben és technikáztam, páran ki is voltak akadva, de nem éreztem magam fáradtnak. Úgy gondoltam nincs szükségem most pihenésre. Igazából csak akkor szoktam kihagyni, ha van valami sérülés vagy zúzódás.



