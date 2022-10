Telt házat, a főmérkőzéseken pedig magabiztos magyar sikereket hozott a Superfight Series Hungary 10. gálája, melynek a székesfehérvári Köfém Sportcsarnok adott otthont. Az est főszereplői értékeltek.

Az est egyik főmérkőzését Tóth Csaba vívta, akire 81 kilogrammban igazi presztízsmeccs várt, hiszen muaythai országos bajnokként a szlovákok országos bajnokával találkozott. A két félnek akadt már közös múltja, igaz, nem olyan, amilyet szerettek volna: júniusban hiába mérkőztek volna már, Milan Kucera sérülése miatt el kellett halasztani.

„Sikerült az elején megfognom testen, utána kicsit többet kellett volna támadnom a fejét, hogy megfeledkezzen a testvédésről, és úgy hamarabb befejezhettem volna a mérkőzést” – mondta győzelme után Tóth Csaba, aki már az első menetben közel került ahhoz, hogy kiüsse ellenfelét, a folytatás viszont kifejezetten nagy csatát hozott, Milan Kucera ugyan négyszer is padlót fogott, újra meg újra felállt az ütésből.

„Nem volt lélekölő, mert készültünk arra, hogy szívós lesz. Minden forgatókönyvre készen kell állni, aztán, ha sikerül hamarabb befejezni a mérkőzést, az csak plusz öröm. Ha meg nem jön össze, hát dolgozunk tovább, hogy a következő meccs simább legyen” – tette hozzá a Vörös Skorpió becenévre hallgató harcos.

A női főmérkőzés Nardelotti Ajsáé volt, aki a szerb Gordana Sztankovics ellen szintén magabiztos teljesítményt nyújtott és győzött.

„Úgy érzem, jól sikerült a meccs. Rég volt már technikai KO-m, így nagyon tudtam örülni – állt a mikrofon mögé a gála végén a Perfect Fight Club harcosa.

– Meccs közben sikerült néhány olyan technikából előnyt kovácsolni, amit már rég gyakoroltunk. A hangulatra pedig nincsenek is szavak, olyan szurkolásban volt részem, úgy éreztem, ez a székesfehérvári sportcsarnok a világ közepe. Általban keveset hallok a szurkolásból a ringben, de most akkora hangazavar volt, nem lehetett nem hallani és érezni” – tette hozzá a 60 kilogrammban nyáron a Világjátékokon is bronzéremig menetelt muaythai-os.

„Két szóval tudnám jellemezni a gálát, ami azt hiszem, mindent elmond, ez pedig a telt ház – vette át a szót Botka István, sportmenedzser, a Superfight Series Hungary gáláinak társszervezője. – Méltó jubileum volt, az eddigi sorozat legjobb estéje. Az infláció, az elszálló árak miatt sok a kérdőjel a jövőt illetően, de eddig is volt valahogy, ezután is lesz” – tekintett előre.

