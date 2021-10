Kifogáskeresés helyett inkább bizonyítani készül Spéth Norbert, aki az ukrán Igor Ljubcsenko ellen lép majd ringbe és az est fő mérkőzését vívja majd a Superfight Series Hungary 8. gáláján.

„Több világversenyen is láttam már küzdeni. Igaz, többnyire egy súlycsoporttal alattam szokott szerepelni, ám így is jól ismerem – mesélte Spéth Norbert a Prémium Média érdeklődésére a világ- és Európa-bajnok Ljubcsenkóról.

"Nem szoktam túlgondolni a felkészülést az ellenfelekből, nem szeretek videózni. A felkészülésben az az igazi kulcskérdés számomra, hogy jobb vagy bal kezes a következő ellenfelem."

"Tudom, hogy van némi magassági és ütőtávbeli fölénye, ezt figyelembe kell vennem, vibrálnom kell majd előtte sok keresztirányú mozgással.”

A két klasszis ezúttal 65 kilogrammban méri majd össze az erejét. Spéth számára azért is lesz különleges a mérkőzés, mert 2015 óta először lép ringbe magyarországi gálán.

„Várom, hogy újra hazai közönség előtt tudjak bunyózni. Az elmúlt években úgy alakult, hogy inkább külföldi gálákon, amatőr tornákon, Európa- és világbajnokságon szerepeltem. Az amatőr és a profi tornák közti átversenyzés miatt nem is viselt meg annyira a koronavírus-járvány miatti sok átszervezés. Sőt, talán még többet is edzettem, mint a korábbi időszakban. Ugyanakkor jó, hogy kezdenek visszarendeződni a dolgok. Például, hogy újra szépszámú közönség előtt szerepelhetünk majd.”

A DVTK harcosa hozzátette, bármilyen rég is szerepelt hazai ringben, igyekszik nem túlaggódni a helyzetet. Inkább legális doppingként tekint az izgatottságra, amivel a Superfight Series Hungary 8. gálájára való felkészülés jár.

„Nem vagyok izgulós típus, a kezdetekkor sem voltam az, a rutin pedig csak segített ezen. Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy a mérkőzés előtti utolsó két-három hét hangulata ugyanolyan, mint amikor hónapokig nincs konkrét meccs, amire készülnék. Az egészséges izgatottság tapasztalataim szerint segít, ezt érzem most is” – tette hozzá.

Spéth elmesélte, „klasszikus” út vezetett számára a küzdősportokig: egy régi ismerőse invitálta meg az edzőterembe, a srác hamar kikopott, ő viszont ott ragadt a ringben, amit azóta is második otthonának tekint.

„Szenvedélyem lett az egész sport. A kedvenc részem persze maga a győzelem. De szeretek küzdeni is a győzelmekért. Egy évtizede ezt csinálom, ez a megélhetésem, ha nem a saját meccsemre készülök, akkor másokat edzek, próbálok felkészíteni a lehető legmagasabb szinten. Ez az életem.”

S hogy mivel lenne elégedett az október 16-ai, székesfehérvári gálán?

„A cél egyértelműen a győzelem. A prioritás, hogy felemeljék a kezem, ha összejön a kiütés is, az extra. Nem szeretnék esélyt hagyni Ljubcsenkónak arra, hogy akárcsak a meccs elején is irányítani tudjon, az első pillanattól kezdve dominálni szeretnék, és nyerni a meneteket!” – tekintett előre az amatőrök közt Európa-bajnoki címet és vb-ezüstöt is nyert muaythai-harcos.

„Nem akarok kifogásokat keresni, nem akarok a koronavírusra fogni semmit, bizonyítani akarom, hogy jó formában vagyok” – jelentette ki a szirmabesenyői sportember.

Forrás és borítókép: Prémium Média & Sport Management Zrt.