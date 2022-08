Úgy tűnik, hogy Billy Joe Saunders visszatérő küzdelmét nem a legutóbbi promótere fogja rendezni. A Matchroom Boxing vezetője, Eddie Hearn elmondta, hogy ő és a korábbi bajnok, Saunders nem tudtak megegyezni a visszatérő mérkőzésével kapcsolatban.

„Felmértük a helyzetet, és beszélgettünk. Nem hiszem, hogy tudjuk teljesíteni, amit ő szeretne. Szóval örülnénk neki, ha bármilyen más lehetőséget megragadna. Szívesen látnám Billy Joe Saunderst harcolni, akár velünk vagy valaki mással” - mondta Hearn a Boxing Social-nek.

Saunders 2021 májusa óta nem küzdött, amikor darabokra tört a jobb orbitája, azaz a szemgolyó környéki csontja, amikor elveszítette WBO-bajnoki címét Canelo Alvarez ellen a nyolcadik menetben. Hetekkel a küzdelem után Saunders azt mondta, hogy a visszavonuláson gondolkodik, de hivatalos bejelentés végül nem érkezett.

