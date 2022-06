Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

A szemtelenül fiatal ökölvívó, Ryan Garcia továbbra is sokat nyilatkozik a médiának, amikkel mindig önt egy kis olajat a tűzre. Legutóbb elkezdte elemezni a Canelo-Golovkin mérkőzést, és azt is megmondta, ki fog nyerni.

Ryan Garcia alig néhány napja azt mondta, hogy Canelo egy legendás bokszoló, de ez nem azt jelenti, hogy minden csatáját megfogja nyerni.

„Azt mondom, hogy Golovkin fog győzni. Természetesen Canelo a kézenfekvő választás, de nem tudom, van egy olyan érzésem, hogy Golovkin élete legjobb teljesítményét fogja nyújtani. Nem tudom, miért van ez az érzésem, de szerintem Golovkin fog nyerni” – mondta Garcia a DAZN-nak.

'I'm gonna say GGG.'



Ryan Garcia is backing GGG in the trilogy #CaneloGGG3 pic.twitter.com/XjulxHQs4Q