Íme a jó hír: ezúttal nem volt semmilyen vitatott történés a Ryan Bader és Cheick Kongo közötti főmérkőzésen. A rossz hír: A Bellator 280 nagy eseménye minden volt, csak nem látványos.

Nem mintha ez számítana Badernek, hiszen a nehézsúlyú bajnok többször is leütötte Kongót, majd egyhangú pontozással nyert a párizsi Accor Arénában. Bader így megőrizte bajnoki címét. A képlet egyszerű volt Bader számára: birkózás, birkózás, birkózás és még több birkózás.

Back and forth between @ryanbader and @kongo4real.#Bellator280 LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/8keoZ5GaNz