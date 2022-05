A kedvesség véget ért, amint megszólalt a gong. Yoel Romero egész mérkőzésen nem kegyelmezett Alex Polizzinek, aki majdnem végig bírta a mérkőzést.

A Bellator 280 gálán csaptak össze a felek, ahol Romero TKO győzelmet aratott a harmadik menet 4 perc 59 másodpercnél. Romerónak nem egyszer volt olyan lehetősége, amikor úgy tűnt, be tudné fejezni a párharcot, de minden alkalommal megállt és a rárohanás helyett intett a párizsi Accor Aréna tömegének. Romero csak az utolsó másodpercekben ugrott rá a véres Polizzire, akit ki is végzett.

Miért?: „Üzenetet akartam átadni. És azt hiszem, sikerült” – mondta Romero.

A győzelemmel Romero megszakította a négy vereségből álló sorozatát, és először nyert 2018. február 11. óta, amikor kiütötte Luke Rockholdot a UFC 221-en.

Borítókép és képek: BellatorMMA / Twitter