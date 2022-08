Szombaton a nehézsúlyú ökölvívó, Anthony Joshua sarkában már egy új edző fogja adni a tanácsokat Robert Garcia személyében.

Joshuát eddig Robert McCracken edzette. A kettőjük útjai az év elején váltak el. Garcia számos élvonalbeli bunyóst edzett már, és számos bokszolót vezetett világbajnoki címekig, de nehézsúlyú bajnoki címig még senkit nem juttatott el.

Tavaly szeptemberben Oleksandr Usyk egyhangú pontozással legyőzte Joshuát, és megszerezte az IBF, IBO, WBA, WBO világbajnoki címeket. Joshua ezen a hétvégén Szaúd-Arábiában próbálja majd visszaszerezni ezeket az öveket. Garcia bízik abban, hogy újjáéleszti Joshua karrierjét.

„Sorolhatnám azoknak a harcosoknak a nevét, akik már a karrierjük vége felé jártak, de aztán eljönnek hozzám, és én valahogy visszavezettem őket a győzelem útjára, a jó meccsekhez. Néhányan még bajnokok is lettek, miután mindenki azt hitte, hogy vége. Az egyik tökéletes példa erre Abner Mares. Az emberek azt mondták nekem, hogy felejtsem el, de én felvettem őt, és végül együtt nyertünk világbajnoki címet. Amikor [Marcos] Maidana eljött hozzám, épp akkor vesztette el a mérkőzést Devon Alexander ellen, azt hiszem, és a menedzsere azt mondta, hogy Maidana vissza akar vonulni, de még sok minden van benne. Mi is tettük a dolgunkat, de ő is tette a sajátját. Meghallgatott, és amint újra megtalálta az éhséget, figyelt, és azt tette, amit mondtam neki, és az eredmények meg is jöttek. Nagyszerű győzelmet aratott Adrien Broner ellen. Majd jött a Floyd Mayweather elleni két meccse, és nem lett volna kettő, ha az első nem olyan szoros. Sokan azt hitték, hogy mi nyertünk” - mondta Garcia a Sky Sportsnak.

A cikk folytatásért kattints a képre.

Borítókép és fotók: Francois Nel/Getty Images