Szeptember 3-án a Bacskai-Pitto WBO interkontinentális bajnoki címmérkőzés köré épülő gálán csap össze újra Krämer Péter és Görbics Gábor a betöltetlen középsúlyú magyar bajnoki címért.

A két versenyző idén júniusban már megmérkőzött egymással, akkor 10 menet után döntetlen eredmény született, melyet mindkét fél azóta is vitat. A Sport Tv által élőben közvetített visszavágón tehát eldönthetik a felek, hogy ki a középsúly magyar bajnoka.



Fotó: New School Promotion/Facebook

- Hogy vagy?

- Jól vagyok, most már a súlyra figyelek, a nagyja felkészülési munkán túl vagyok, még kisebb simítások vannak hátra a mérkőzésig.

- Ki nyerte az első mérkőzést?

- Nem hiába lett döntetlen. Péter jobbnak érezte magát, de igazság szerint én is ugyanezt gondoltam. Teljesen reális tehát a döntetlen, nem tudtam legyőzni, sem összetörni, szerintem egy jó döntés született.

- Most egyértelmű lesz a cím sorsa?

- Biztosan el fog dőlni. Nagyon remélem, hogy úgy tudok majd bokszolni, ahogy elvárom magamtól.

- Beugróként hatalmas eredményt értél el, hogy Krämer Péter ellen döntetlenre hoztad a találkozót. Most lehet sokkal többet várnak tőled az emberek, ez motivál?

- Egész más a mostani szituáció. Egy verset is amikor tanul az ember két nap alatt, nem ugyanúgy mondja fel, mintha több hétig tanulná. Nem mindegy, tehát bízok benne, hogy most jobb eredményt érek el. Remélem, hogy hozom azt a szintet, ami hozzám méltó. Gőzerővel készülök, és meg kell oldanom a feladatot.

Biztosan többet várnak tőlem, de én is. Megtettem mindent, hogy a legjobb formámban legyek, de ez boksz. Győzni szeretnék, az pedig egy hatalmas visszajelzés lenne, ha idő előtt be tudnám fejezni a találkozót. A gyorsaságon és két pontos ütésen múlik minden. Egyszerűen hangzik, de nehéz kivitelezni.

- Hogy megy a felkészülés? Bacskai Balázzsal is sparringoltál.

- Igen, Benjivel jó barátok vagyunk, korábban már harcoltunk egymás ellen háromszor is, most pedig segítettük egymást.



Fotó: GörbicsGábor/Facebook

- Jól ismered az ellenfeled. Tudtok, még váratlant mutatni egymásnak?

- A bunyóba mindig az a cél, hogy váraltant mutass a másiknak, ez a célja szerintem mindenkinek. Ha az egyiknek sikerül, az döntő fontosságú lehet.

- Nézők, tévé, show. Ti garantáljátok a kemény pofonokat. A teltház miatt másabb lesz ringbe lépni?

- Csak pénz nincs (nagy nevetés). Nekem nem lesz másabb. Sok gálán indultam már, reméljük ez is egy nagyszerű gála lesz, és tudjuk majd szórakoztatni a közönséget, hiszen ez a cél!

Sport365.hu - Krämer meglepetéssel készül, most nem bízna semmit a pontozókra! Szeptember 3-án a Bacskai-Pitto WBO interkontinentális bajnoki címmérkőzés köré épülő gálán csap össze újra Krämer Péter és Görbics Gábor a betöltetlen középsúlyú magyar bajnoki címért. Fotó: New School Promotion/Facebook A két versenyző idén júniusban már megmérkőzött egymással, akkor 10 menet után döntetlen eredmény született, melyet mindkét fél azóta is vitat.

Borítókép/Fotók: Kristóf Ezüstszegi és New School Promotion