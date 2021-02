Elégedetten értékelte a múlt heti 65. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen elért magyar eredményeket Bertók Róbert, a válogatott szövetségi kapitánya.

A nemzeti csapatot tavaly nyár óta irányító szakember az M4 Sport Sporthíradójában külön kiemelte, hogy a kilenc hazai (egy arany, két ezüst, hat bronz) érem úgy még értékesebb, hogy a legjobbak közül hárman sérülés miatt nem is tudtak ringbe lépni Debrecenben.



"Remélem, hogy egy jó úton indultunk el és annak egy mutatója ez az eredmény" - hangsúlyozta a kapitány, hozzátéve, bízik abban, hogy a jó tendencia folytatódik a csapatnál.



Bertók Róbert arról is beszélt, hogy a mezőny nagyon erős volt, több világversenyes érmes, olimpikon, olimpiai kvótás látogatott el a hajdúsági megyeszékhelyre, így a viadal jól szolgálta a magyar bokszolók felkészülését.



A kapitány külön kitért a debreceni győztes Kovács Richárdra és arra, hogy a 63 kilogramm jelenleg az egyik legerősebb magyar súlycsoport. A nyíregyházi sportoló mellett ebben szerepel ugyanis Fodor Milán is, aki tavaly márciusban a londoni európai kvalifikációs viadalon egy győzelemre állt a tokiói kvótától, amikor félbeszakították a versenyt.



"Kettejük között már jó régóta nagy csata folyik, és az elmúlt időszakban Kovács Ricsi került ki a meccseikből győztesen. Ezzel együtt az európai kvótaszerző versenyen Milán indulhatott és csodálatosan bokszolt. Nagyon bízom benne" - jegyezte meg a kapitány, utalva arra is, hogy a kvalifikációs torna most tavasszal folytatódik majd.



A már tokiói induló Gálos Roland (57 kg) Debrecenben ezüstéremmel zárt, úgy, hogy tavaly március óta most indult versenyen először.



Róla Bertók Róbert azt mondta, hogy kvótája ellenére az európai kvalifikációs verseny számára is folytatódik majd, és nagyon fontos lenne, hogy meccset, meccseket nyerjen még ott, mert az olimpiai kiemelés a kvalifikációs tornán elért eredmények alapján alakul majd ki.



A szakember a félbeszakadt viadalon még szintén érdekelt Pribojszki Katában (69 kg) és Nagy Tímeában is bízik, ahogy abban is, hogy a júniusi világkvalifikáción is jól tud majd szerepelni a csapat.



A félbeszakadt európai kvalifikációs verseny sorsáról hamarosan döntés születik. Az már biztos, hogy nem London lesz a helyszín, azt viszont még nem lehet tudni, hogy pontosan hol és mikor kerül sor rá.

