A legsikeresebb magyar profi ökölvívó promóciós iroda vezetője, Rácz Félix a honlapján jelentette be decemberben, hogy a jövőben nem kíván együttműködni a Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel.

Évek óta szélmalomharcot vív a Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel: „2020-tól nem kívánok a MÖSZ-el együttműködni, a jövőben pedig nem tervezek Magyarországon eseményeket szervezni!" – zárta le maga mögött élete addigi szakaszát.



Fotó: Facebook

Az elmúlt mintegy két évtizedben Rácz és csapata meghatározó volt a magyar ökölvívás életében. 147 hivatásos gálát szervezett Magyarországon, Dubaiban, Szerbiában, Romániában és Szlovákiában. Ezek között volt között Erdei Zsolt búcsúmérkőzése, és a 3,2 milliós nézettséget generáló Nagy János–Juan Pablo Chacón összecsapás is.

„Úgy érzem, ennél többet nem tudok tenni a sportágért.”

A kialakult helyzet után a Sport365 úgy gondolta, a 27 éves szakmai tapasztalata révén Rácz Félix véleménye a történtekről igenis fontos.

Mint arról beszámoltunk, zárt ajtók mögött szerették volna eldönteni ki menjen a kvalifikációs tornára. Arra viszont nem sokan gondoltak, hogy Harcsa Zoltán és Bacskai Balázs mérkőzése elmarad... Zoltán és testvére ezután egy videóüzenetben fejtette ki véleményét, amiben bejelentette visszavonulását is.



Fotó: Zsolnai Péter





Most Rácz Félixet kérdeztük az ügy kapcsán, és hogy miért is zárt ajtók mögött akarták lebonyolítani ezt a fontos mérkőzést.

„Valószínű azt szerették volna elkerülni, hogy nehogy elterjedjen bármilyen vírus a nézők között (nevet). Az egyik legnagyobb probléma, hogy kiemeltük a Bacskai – Harcsa mérkőzést, ami nem csak róluk szólt, hiszen összesen három mérkőzés maradt el.”

„Kezdeném tehát az elejétől.”

„Úgy gondolom Benjit (Bacskai Balázst) sokan méltatlanul támadják, hiszen ő bele lett kényszerítve ebbe a helyzetbe. Neki azt mondták, ha olimpiai kvalifikáción szeretnél részt venni, akkor értelemszerűen meg kell érte mérkőznöd. Neki mindegy lett volna, hogy Harcsa Zoli vagy Kozák az ellenfél, mert ő bárki ellen kiállt volna. Róla így le is venném ezt a terhet. Ha nem is védeném meg, úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben ő tényleg egy áldozat.”

„Amit a Zolival csináltak az… Láttam folyamatosan az interjúkat, megszólalásokat. Amikor a szövetség megszólalt, vagyis a szövetségi kapitány, Balzsay Károly, akkor azt éreztem, hogy lassan átmennek notórius hazudozókba. Az M4 Sportban egy felmérőről beszélt, az a meghívó, amit a Harcsáék kaptak meg egyáltalán nem erről szólt, sőt. Azt hiszem világos ezek után, hogy itt valaki hazudik. Vagy az az ember, aki megfogalmazta, aláírta és kiküldte a levelet, vagy az az ember, aki az M4 Sporton az ellenkezőjét mondta."



Fotó: Facebook/BacskaiBalázs

Harcsa Zoltán visszavonulásáról is elmondta a véleményét.

„Itt ebben a helyzetben, hogy Harcsa Zoltán bejelentette a visszavonulását az áldozat nem ő, hanem maga a szövetség. Tehát a szövetség vesztett el egy olyan embert, aki az elmúlt nyolc évben tulajdonképpen uralkodott a magyar ökölvívás fölött, hisz ő volt az egyetlen olyan magyar ökölvívó, aki kivétel nélkül Európa-bajnokságról vagy más világeseményekről éremmel vagy helyezéssel tért haza. Ebben a helyzetben a szövetség sokkal többet vesztett, mint a sportoló.”

Ezt követően a szövetségnek is szeretett volna üzenni az oldalunkon keresztül: „Üzenem a két elnöknek innen is, hogy van egy olyan mondás: „Nincs tábornok hadsereg nélkül”.



Fotó: Youtube



- Mennyire volt drasztikus lépés Harcsa Zoltántól a visszavonulás? Sokan úgy gondolják, összemérhette volna erejét Bacskai Balázzsal szemben.

„Akkor megfordítom ezt az egészet. Ha meghívom önt egy vacsorára és azt mondom, bármit ehet, amit szeretne, annyi a kérésem, hogy normálisan legyen felöltözve és időben érjen oda. Megcsinál mindent, majd azt mondom önnek, hogy jött még egy barátom és önök között kellene eldöntenem, hogy ki az, aki eleget ehet úgymond a vacsorán a meghívásom alatt. Ön akkor mit mondana?”

„A Harcsának azt mondták... De menjünk tovább, ott van Kovács Ricsi. Neki úgy fogalmaztak, hogy aki megnyeri az ob-t, az mehet a kvalifikációs tornára, majd ismét meggondolta magát a szövetség. Úgy döntöttek, aki a Bocskai nemzetközi versenyen a legjobb eredményt éri el, az fogja képviselni a magyar színeket. Kovács Ricsi megnyert egy Eb-t és két világbajnoki érmet szerzett. A döntőben egy olimpiai bronzérmestől kapott ki nagyon szoros mérkőzésen. Majd azt mondták neki, hogy jajj bocsi, de lesz még egy kvalifikáció. A Harcsának ugyanazt mondták, aki a legmagasabb helyezést éri el a súlycsoportban, az képviseli Magyarországot. Majd belökték neki a Bacskait. Tehát, ez így most korrekt? Nem! Feláldozta az elmúlt x évét arra, hogy induljon az olimpián, és elment az edzőtáborokba, amiket előírtak neki, részt vett az Eb-n, amikre küldték, majd Ob-n is. Kötelek közé lépett a Bocskain is, azért, hogy a végén ezt csinálják vele. Ez milyen sportszerűség? ”



Fotó:nyiregyhaza.hu



„A másik dolog, ami számomra érdekes, tehát nem is értem, hogy ki az az analfabéta ökölvívás területen, aki március 3-án szervez egy ilyen jellegű összecsapást?! Mindezt úgy, hogy mindenki tudja azt, hogy a Harcsa és a Benji között nincs egy nagyon erős barátság, még akkor is, ha ezt azóta megbeszélték.”

„A Kovács Ricsi és a Fodor Milán között is ugyancsak nincs ez. Tíz nappal egy kvalifikáció előtt összeeresztik őket, hát mondja már el nekem valaki, hogy ki az az idióta, mert nem találok már rá más szavakat. Itt nincs garancia arra, hogy csak a vesztes sérül le. Ugyanúgy mindkettőjük megsérülhetett volna, és a szövetség tíz nappal a kvalifikáció előtt kockáztatja, hogy például a két embere összefejel, és nem tudnak elindulni. Kérdezem én, hogy ki az az idióta tényleg, aki ezt az egészet kitalálta? Mert senki nem vállalja a felelősséget, senki. Azt látom, hogy amikor abban a nagyon-nagyon kevés pozitív sikersztoriba bele kell állni, akkor a Balzsay az, aki learatja a babérokat, ha meg valami probléma van, akkor rátolják másra. ”

- Több olyan személy is van a szövetségben, akinek a jelenléte a laikusok számára nem érthető. A kommentek alapján így van ez Fásy Ádámmal is.

„Én nem akarok senkit sem bántani ilyen tekintetben. Két elnöke van a Magyar Ökölvívó Szövetségnek, Bajkai, aki a gazdasági és a technikai feladatokat végzi el és Erdei, aki a szakmai dolgokért felel. Ez a március 3-i milyen volt? Szakmai vagy gazdasági? Szakmai, tehát akkor ki a felelős? Erdei Zsolt. Mutogathatunk Fásyra meg másokra, akikkel el lehet vitetni a balhét, de ki a szakmai elnök? Ki nevezi magát annak? Ki az, aki mindig hangsúlyozza, hogy a szakmáért felelős?”



Fotó: szekesfehervar.hu



- Ezt az egész botrányt, ami kialakult a szőnyeg alá lehet söpörni?

"Úgy gondolom, hogy a közvélemény nem hülye.Erdeiről beszélünk ebben a helyzetben, egy olyan emberről, aki hibás döntéseket hozott folyamatosan, majd most hoz egy szakmailag is rossz döntést. Az ökölvívó társadalom egy idő után azt fogja mondani, figyelj, nekünk nem kell egy ilyen ember. Lehet, hogy kiváló sportoló volt, rendes, aranyos, de vezetőként egy lúzer, ezt azért el kell ismerni. Bármilyen döntést hozott eddig, az hibás volt.”

- Balzsay Károly és Erdei Zsolt is fényes csillagok a magyar bokszban, de ez egyre jobban koszolódik az emberek szemében.

„El kell ismerni az eredményeiket, ezzel nincs is semmi baj, én soha nem mondtam rájuk semmi rosszat, mint sportolókra. Mind a kettőjüket ki is emelném, hogy kiváló ökölvívók. De amilyen kiváló bokszolók, olyan pocsék vezetők.”



Fotó: MTI Szigetváry Zsolt



- Mennyire vannak a kirakatban, és mennyire van valós döntéshozó szerepük?

„Ha csak bábuk is, de rossz döntést hoznak, az nem menti fel őket és nem mentség tulajdonképpen az ökölvívó társadalomra és a hibákra. Ha hibát hibára halmoznak, akkor el kell gondolkodni, hogy ha én bábu vagyok, akkor én vállalom azt, hogy ilyen hülyeségeket csináltassanak velem, vagy ha én magamtól csinálom ezt, akkor el kell gondolkodni azon, hogy alkalmas vagyok erre vagy sem. Egyik sem jó. Ha átmegy egy útszakaszon, ahol ötvenes tábla volt, de nem tudott róla, végül kap róla egy fotót, akkor utána hiába mondja, hogy bocs, nem tudtam róla. A szabály az szabály, ez alól nem mentesít fel semmi senkit.”

- Ha egy kicsit a jövőbe nézünk, akkor hogy látja Bacskai Balázs esélyeit?

„Én úgy gondolom, ezzel a huszonhét éves múlttal a hátam mögött, hogy Benjinek nem a nagyközépsúly, tehát nem a 75 kg a súlycsoportja. Tudom, hogy nem szeret fogyasztani, ahogy sokan. Ha eredményt szeretne elérni az olimpián, akkor azt 69 kg-ban tudná megtenni. Megértem, hogy abban a súlycsoportban pont egy fiatal Madárfészkes srác van Kozák személyében, és hogy őt nem akarják feláldozni, de a fiatal bokszoló sajnos a tapasztalatlanságának, rutintalanságának köszönhetően nagy valószínűséggel nem fog kijutni az olimpiára. A következő ötkarikás játékokra viszont már lehetnének esélyei. Ha én döntenék, azt mondanám Benjinek 69 kg-ban lehetne egy utolsó nagy dobása, Harcsát pedig 75 kg-ban indítanám."



A Sport365.hu a tényszerűségre törekszik, ezért megkeressük a Magyar Ökölvívó Szövetséget, illetve az érintett versenyzőket, hogy kifejtsék véleményüket a történtekkel kapcsolatosan.

Borítókép: Facebook



Cikkeink eddig a témában időrendi sorrendben:

Sport365.hu - Bacskai és Harcsa számára az olimpia a cél Hatalmas tiltakozások közepette végül zárt ajtók mögött kerülnek megrendezésre ma az összecsapások, amik igazán izgalmasnak ígérkeznek a magyar bokszrajongók számára. 2016-ban a Riói olimpián részt vevő Bacskai Balázs is bunyózni fog, aki három éve már a profik között szerepel, de az idei Tokiói olimpián is indulni szeretne.

Sport365.hu - Harc nélkül jutott tovább Bacskai Balázs A mai nap arról számoltunk be, hogy zárt ajtók mögött döntik el, hogy ki menjen a kvalifikációs tornára. Arra viszont nem sokan gondoltak, hogy maga a mérkőzés elmarad... Egy igazán izgalmas mérkőzésből végül nem lett semmi. Egy viszont biztos, hogy Bacskai Balázs indulhat a kvalifikációs tornára.

Sport365.hu - "Két feltétele volt a részvételnek az olimpiai selejtezőn, Bacskai egyiket sem teljesítette" A közelmúlt legeredményesebb magyar amatőr bokszolója, Harcsa Zoltán bejelentette visszavonulását. Ez sokkal bonyolultabb és fájóbb mintsem azt elsőre sokan gondolnák. Hiszen egyáltalán nem erre készült. Úgy képzelte el, hogy ott lesz a 4 hónap múlva induló olimpián, de valami félresiklott.

Sport365.hu - "Olyan emberek ne hozzanak döntést az ökölvívásban, akik nem értenek hozzá" A közelmúlt legeredményesebb magyar amatőr bokszolója, Harcsa Zoltán bejelentette visszavonulását. Ez sokkal bonyolultabb és fájóbb, mintsem azt elsőre sokan gondolnák. Hiszen egyáltalán nem erre készült. Úgy képzelte el, hogy ott lesz a 4 hónap múlva induló olimpián, de valami félresiklott.

Sport365.hu - "Tök mindegy, hogy amatőr vagy profi, a legjobb magyar képviselje az országot" Az Európa-bajnok magyar ökölvívó, olimpikon Bacskai Balázzsal beszélgetett a Sport365, ahol igyekeztünk megvilágítani az ő oldalát is a történtekkel kapcsolatban. Mint ismert, először arról számoltunk be, hogy Harcsa Zoltán és Bacskai Balázs zárt ajtók mögött döntik el, hogy ki menjen a kvalifikációs tornára. Arra viszont nem sokan gondoltak, hogy maga a mérkőzés is elmarad...

Sport365.hu - Balzsay szerint, ha Harcsa "tökös lett volna", akkor felmegy a ringbe és bokszol Balzsay Károly, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a visszavonulását kedden bejelentő Harcsa Zoltánt hamis állításokkal felhergelték és ez vezetett döntéséhez és botrányos viselkedéséhez, amiért fegyelmi eljárást indított ellene a magyar szövetség.