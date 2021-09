Légsúlyban a japán Nakatani Junto, nagypehelysúlyban pedig a mexikói Oscar Valdez megvédte világbajnoki címét pénteken az amerikai Tucsonban rendezett profi ökölvívógálán.

A 23 éves Nakatani tavaly novemberben a fülöp-szigeteki Giemel Magramo legyőzésével szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övét, és pénteken első címvédésére készült a Puerto Ricó-i Angel Acosta ellen. A 12 menetesre kiírt találkozón a japán bokszoló az első menettől irányított, pontos ütéseivel riválisa nem tudott mit kezdeni.

A meccs alig három menetig tartott, mivel Magramónak eltört az orra, ezért a ringorvos a negyedik menetben nem engedte tovább a küzdelmet.



Nakatani először öklözött Japánon kívül, és mostani győzelmével 22. profi meccsén is megőrizte hibátlan mérlegét.



Nagypehelysúlyban a Boksz Világtanács (WBC) világbajnoki címe volt a tét az arizonai városban, ahol a 30 éves Valdeznek - karrierje 30. profi meccsén - az eddig hozzá hasonlóan százszázalékos mérlegű brazil Robson Conceiçao (16 mérkőzés/16 győzelem) ellen kellett ringbe lépnie.



A mexikói sportoló évekig a WBO pehelysúlyú bajnoka volt, majd az idén súlycsoportot váltott és februárban Miguel Berchelttől hódította el az övet, melyet most megőrzött, igaz, vitatható pontozással. A kiélezett csata végén Valdez arca tele volt sérülésekkel, a brazil pedig nyilatkozatában egyértelműen magát gondolta győztesnek, a pontozóknál azonban egyhangúlag a mexikói nyert (117-110, 115-112, 115-112).



A mérkőzés nemcsak a pontozás miatt váltott ki indulatokat, hanem az előzményei miatt is, mivel néhány nappal előtte Valdez fennakadt egy doppingteszten, miután serkentőszer nyomaira bukkantak a mintájában, mégis megkapta az engedélyt a szereplésre.

