Dustin Poirier november 12-én a Madison Square Gardenben Michael Chandlerrel mérkőzik meg, és megpróbál talpra állni a Charles Oliveira elleni címmérkőzésen elszenvedett vereség után.



Poirier 35 profi mérkőzése során még soha nem veszített kétszer egymás után.



„A divízió mindig változik. A könnyűsúly már egy ideje a csúcson van. Most új bajnokunk van, ami új dolgokat nyit meg, új párosításokat, új lehetőségeket. De én mindig is nagy nyomást helyeztem magamra minden meccsen, különösen egy vereség után. Már 15 éve harcolok, és még soha nem vesztettem el két meccset egymás után, és nem tervezem most sem. A legutóbbi, decemberi meccs után rengeteg időm volt arra, hogy dolgozzak magamon és megpróbáljak jobbá válni. Bizonyítani szeretnék magamnak. Ez egyfajta személyes nyomás, ami arról szól, hogy a meccs után tükörbe tudjak nézni” – mondta Poirier a Yahoo Sportsnak.



Poirier kétszer is alulmaradt a UFC-címért folytatott küzdelemben. De mivel a divízió új bajnokot avatott Islam Makhachev személyében a UFC 280-on, nem zárja ki egy újabb címmérkőzés lehetőségét a közeljövőben.



„Úgy érzem, hogy a teljesítményem és a munkám magáért beszél. Nincs szükségem arra, hogy felálljak egy emelvényre és könyörögjek egy címmérkőzésért. Kimegyek és harcolni fogok a jövő hétvégén.”

További küzdősportos cikkekért kattintson a képre!





Borítókép: Getty Images