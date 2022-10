A királyok városában a ring királyaival (és királynőivel) jubilál a Superfight Series Hungary. A meccseket felvezető hivatalos sajtótájékoztatón nemcsak parázs meccseket ígértek, a Világjátékok-bronzérmes Nardelotti Ajsa személyes példát is hozott a 10. gála jelentőségére.

„Jubilálunk. Ez a tizedik alkalom a Superfight Series életében. Tavaly már rendeztünk gálát Székesfehérváron, most pedig visszatértünk. Nagyon köszönjük a támogatóknak, hogy lehetővé tették, hogy itt egy újabb nagy szabású, a sorozathoz valóban méltó tizedik gálát rendezhessünk” – kezdte mondandóját Kispál Balázs az esemény egyik főszervezője a péntek délutáni sajtónapon.

Hozzátette: a szombati gálán négyórakor nyitnak majd a kapuk, ekkor kezdődik a mérlegelés az amatőr sportolók számára, ötkor pedig már ringbe is szólítják az első párost. A KÖFÉM csarnokban rendezett est első három mérkőzése szól az amatőrökről, ezt követően pedig egyre növekvő tét és feszültség mellett folytatódik a program.

„A rövid szünetet és a hivatalos megnyitót követően indul az esti program, a tizenkét mérkőzésből kilencet K-1-, hármat muaythai-szabályrendeszben rendezünk majd meg. Úgy gondoljuk, egy nagyon kemény fightcardot sikerült a tizedik gálánkra összehozni, kemény és parázs összecsapásokra számítok. Mindenkinek sérülésmentes, kiváló mérkőzéseket kívánok” – tette hozzá.



Kispál Balázs (kékben) reméli, hogy sikerül a jubileumhoz méltó rendezés.

Ezt követően a másik főszervező, Nagy Balázs vette át a szót, aki arról beszélt jelen gazdasági helyzetben igencsak kiszámíthatatlan környezetben kellett tető alá hozni a gálát.

„Nagyon, de nagyon nehéz volt – kezdte –, nagyon kemény döntéseket kellett meghozni, de a gála és a sportolók érdekében úgy érzem, sikerült 120 százalékig odatennünk magunkat. Hiszem, hogy minden nehézséggel együtt megérte a holnapi gála, és minden nehézséggel együtt, kemény, parázs csatákkal emelitek majd minél magasabbra a rendezvény fényét – szólt immár a résztvevő harcosokhoz.

A versenyzők közül Nardelotti Ajsa állt az újságírók rendelkezésére. A Perfect Fight Club harcosa hatvan kilogrammban a szerb Gordana Sztankoviccsal mérkőzik majd.



Nardelotti Ajsa kemény meccsre számít.

„Pár edzésvideóját és sparringmeccsét sikerült megszerezni és kielemezni, ezek alapján nagyon erőszakos nyomulós bunyót várok tőle, ami a szerbekre egyébként is jellemző. Úgy érzem, ez a stílus fekszik nekem, én is szeretek inkább beleállni a harcba, mint a kontrás stílust csinálni. Szerintem, kemény, harcos meccs lesz, remélem, hogy sikerrel tudom venni, és a ringben kijön mindaz a munka, amit a felkészülésbe beletettem” – fogalmazott a Prémium Médiának Nardelotti, aki elárulta, már csak azért is fontos lenne számára a szombati siker, mert úgy készül, idén még két másik tornája is lehet, egy jövő héten Lengyelországban, egy pedig november végén Törökországban.

A Superfight Series Hungary 10. gálája a királyok városában, a ring királyaival debütál tehát. A kapuk már 16 órakor megnyitnak az érdeklődők számára, míg a profi gála programja 18 órakor kezdődik. A szervezők ígéretei szerint pedig nemcsak kőkemény mérkőzések, hanem a jubileumhoz méltó zenés-táncos showelemek is várják majd az érdeklődőket.

