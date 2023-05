Nehézsúlyú mérkőzés az RFA10 kártyán. Papp Lajos készül a következő ellenfelére az RFA 10-en. A komáromi gőzmozdony sorozatban három győzelemnél jár, és biztosan nem fog megállni Havířovban...

De a havířovi hentes, Boris Glezgo ezt nem fogja könnyen adni. A legutóbbi Minar elleni vereség után nem csak a szülővárosában akarja kárpótolni a nézőket, hanem egy újabb győzelemmel szeretné gyarapítani a gyűjteményét. Az öklei igazi gránátok, amik még a tehetséges Pappnak is hatalmas figyelmeztetésre adnak okot.



Egy küzdelem, ami biztosan nem pontozással fog végződni. A Papp Lajos vs Boris Glezgo MMA szabályok szerint május 13-án fog zajlani. A mérkőzés előtt Papp Lajossal készítettünk exkluzív interjút.

„Ez most elég hosszú felkészülésnek számít, 13-14 hét lesz összesen a kemény meló. Likér Péter szponzorálja a mögöttem lévő regenerációs csapatot (masszőrt, fizioterapeutát és egy erőnléti edzőt is). A felkészülésem elején finanszrozott még egy teljes erő-kondi-dinamika felmérést is, amit az olimpiai sportolóknál szoktak alkalmazni, ahol kiderült, hogy hol vagyok gyenge, erős, és hol kell még fejlődnöm. Az eredmények után az erőnléti edző összeállított egy programot, amit követnem kell."

"Ezt követően elkezdtem az itthoni klubomban a felkészülést, részt vettem két hetes edzőtáborban Pozsonyban az OFA-ban. Az első héten Jan “Jay-Jay” Gottwaldot (Oktagon harcos) segítettem a felkészülésben (időközben nem lett végül meccse és visszavonult), a második héten pedig a kubai Alejandro Arcas (Aresban meccselt, kikapott pontozással) munkáját segítettem. Ezt követően rá 1-2 hétre Pestre utaztam, ahol az állóbunyómon próbáltunk csiszolni Schildkraut Rolival, a fal munkát és a földharcot pedig Kertész Máté és Horváth Ádi segítette. Úgy volt, hogy még visszatérek Budapestre, de kihúzták a bölcsességfogam és nem igazán akartam erőltetni a bunyót. Március elején még részt vettem a Budapest Brawls nevű pénzdíjas grappling versenyen, ahol a döntőben 30-35 perc után veszítettem, így második lettem.”

„Eléggé jó formában érzem magam, erősödtem, a kondim is jobb lett és a robbanékonyságom is javult. Az itthoni felkészülésemet Farkas Péter irányítja, akinek szintén sokat köszönhetek."

"Az ellenfelem az lesz, aki a pesti gála előtt írt egy olyat, hogy látja még nincs ellenfelem és szívesen szétbombázná az arcom, csak kár, hogy sérült a keze. Amikor a rendezvény után nagyjából 1-2 héttel jött a megkeresés, hogy meccselnék-e vele, azonnal igent mondtam. Ha jól tudom, akkor inkább grappling alapokkal rendelkezik, de hogy őszinte legyek, nem nagyon foglalkoztam vele, megnéztem a meccseit, amiket találtam, szerintem idő előtt befejezem őt is, legalábbis ez a tervem.”

„Természetesen szeretnék az övért harcolni a jövőben, ha most nyerek, akkor, ha jól tudom, de nem 100%, hogy az RFA-nál nekem lesz a legtöbb győzelmem. Stefan Vojcak, aki szóba jöhet a címmeccsel kapcsolatban, csak az a baj, hogy együtt szoktunk edzeni Pozsonyban az OFA-ban és a birkózás révén is ismerem, szóval ezt majd még át kell beszélnem az edzőmmel, hogyan is folytatjuk. Lehetséges, hogy a következő meccsre lefogyok 93 kg-ra, hiszen hosszú távon ez a súlycsoport a célom.”





