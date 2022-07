Ezt követően szó volt arról, hogy még egy mérkőzést vállalni szeretne, de végül Pacquiao bejelentette, hogy visszavonul az ökölvívástól. Jövő decemberben Pacquiao egy hat menetes jótékonysági mérkőzésen vesz részt a dél-koreai YouTuber DK Yoo ellen Szöulban.

Az eseményen pénzt gyűjtenek a háború ukrajnai áldozatainak és a fülöp-szigeteki hajléktalan családoknak. Bár a harc jótékonyság céljából lesz, a filippínó sztár nagyon keményen edz.

Manny Pacquiao and DK Yoo engage in a face-off to conclude the press conference. pic.twitter.com/2n7CVWxvTr