Az egyetemes profi ökölvívás legnagyobbjai közé tartozó Manny Pacquiaót szülőhazájában a kormányon levő párt, az PDP-Laban vezetőjévé választották, így akár a Fülöp-szigetek államfője is lehet 2022-ben - írta a Fightnews.

A sportág történetében eddig példátlan módon nyolc különböző súlycsoportban is világbajnok Pacquiao sportpályafutásával párhuzamosan régóta építi politikai karrierjét is, melynek részeként 2010-ben képviselő lett, 2016 óta pedig szenátor. Az PDP-Labannak a tagja az ázsiai ország jelenlegi államfője, Rodrigo Duterte is, és ahogyan a portál megjegyezte: a 41 esztendős Pacquiao két év múlva, az akkor esedékes választásokon pályázhatja meg az elnöki posztot.

PacMan - ahogyan becézik - legutóbb tavaly júliusban lépett szorítóba, amikor is az amerikai Keith Thurman legyőzésével a WBA szervezet váltósúlyú vb-övét szerezte meg. Profi mérlegén 71 mérkőzés szerepel, közülük két döntetlen és hét vereség mellett 62-t nyert meg.

