Csaknem öt évvel legutóbbi mérkőzése után újra ringbe száll Felix Sturm, a németek világbajnok profi ökölvívója.

A közép- és nagyközépsúlyban is csúcsra ért 41 éves bokszoló csütörtökön közölte, hogy december 19-én lép a kötelek közé, a helyszín és az ellenfél azonban még nem ismert.



"Visszatérek a gyökereimhez, a hamburgi Universum istállóhoz, és kész vagyok visszatérni a világ csúcsára is. Ez az utazás még csak most kezdődik" - jelentette be a boszniai születésű ökölvívó.



Sturm 2001-ben kezdte pályafutását a profik között, s három döntetlen mellett 40 győzelem és öt vereség a mérlege. Ugyanakkor 2016 óta nem lépett szorítóba, mivel doppingvétségen érték. Tavaly áprilisban letartóztatták adócsalás és doppingszerekkel való visszaélés vádjával, majd decemberben 300 ezer eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezték.



A világbajnok bokszveteránok közül novemberben visszatér az 54 éves Mike Tyson és az 51 esztendős Roy Jones Jr. is, akik 28-án csapnak össze Los Angelesben egy jótékonysági meccsen. Előbbi 2005-ben bokszolt utoljára, míg utóbbi 2018-ban vonult vissza hivatalosan.

Borítókép: Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images