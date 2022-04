Aljamain Sterling sikeresen egyesítette a bajnoki öveket egy szoros küzdelemben, ahol megosztott pontozással nyert Petr Yan felett a UFC 273-on.

Sterling sokkal nyugodtabb volt a harc során az ellenfelénél, és rendszeresen kihasználta az ideiglenes bajnok hibáit. Két menetet teljesen simán elvitt, ami nagyban megkönnyítette a pontozóbírók döntését. Az utolsó két menetben újjáéledt Yan, de ez már kevésnek bizonyult.

25 minutes of action in the books. Who you got? #UFC273 pic.twitter.com/mW6xFs8g8V — UFC (@ufc) April 10, 2022

Forrás: lowkickmma.com

Borítókép: Cooper Neill/Zuffa LLC