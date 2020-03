Bacskai Balázs -75 kg-ban lépett kötelek közé Mindaugas Gedminas ellen a Londonban zajló olimpiai kvalifikációs tornán.

Az első menetben Bacskai próbált irányítani, de komolyabb ütést nem tudott bevinni.



A második menet már sokkal több közelharcot hozott, így a fáradtság is jobban látszódott a feleken.



Bacskai az utolsó három percben mindent megtett, ment előre megállás nélkül, sokat ütött és sokszor talált is, Mindaugas ugyanakkor nem fáradt el, a bekapott pofonok ellenére is jól mozgott és igyekezett válaszolni az ütésekre. A kiélezett csatát végül 3-2-es pontozással nyerte meg Mindaugas, akit két bíró 30-27-re, egy pedig 29-28-ra hozott ki győztesnek, a másik kettőnél pedig Bacskai nyert 29-28-ra.





A Magyar Ökölvívó Szövetség korábban vitatott körülmények között jelölte Bacskait, - otthon hagyva Harcsa Zoltánt - hogy ő képviselje a magyar színeket a selejtezőtornán. Nagy port kavart az akkori döntés ökölvívó berkekben.

A történetnek így biztosan várható még folytatása.

Borítókép: Sport365