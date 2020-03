Február 22-én sokak meglepetésére Deontay Wilder elveszítette a WBC nehézsúlyú világbajnoki címét Tyson Fury ellen. Wilder öt éven keresztül birtokolta a címet, és zsinórban ez lett volna a 11. címvédése. Fury viszont az útjába állt, és a mérkőzés folyamán kétszer is padlóra küldte a "Bronz Bombázót", majd a 7. menetben csapata bedobta a törölközőt.

Ezt követően Wilder egy érdekes kifogással állt elő, azt állította, hogy nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetelét a bevonuló ruhája, ami túl nehéz volt. Wilder viszont abbahagyta a fölösleges beszédet, és élni fog a visszavágó jogával, ezt üzenetben is tudatta a rajongóival.

„Helló embereim, a Bomb Squad hadsereg, a Bomb Squad nemzet, a szeretteim szerte a világon. Mindössze annyit szeretnék mondani, hogy itt vagyok. A királyotok újra jelen, és nem is megyünk sehova, a háború csak most kezdődik el. Ismét a magasba fogok kerülni. Erős vagyok. Király vagyok, akinek nem lehet elvenni a büszkeségét. Egy igazi harcos vagyok, amit be is bizonyítok. Soha nem fogom feladni, a halálomig harcolni fogok. Visszaszerzem a címet, kerüljön bármibe is. Fel fogunk emelkedni, mint egy főnix a hamvaiból, és visszaszerezzük, ami minket illet. Pár hónap és találkozunk, mert a háború csak most kezdődik!" - mondta Wilder.

Fury promótere, Bob Arum szerint már júliusban összecsaphatnak a felek, és valószínűleg ismét a Las Vegas-i MGM Arénában. Elégedettek voltak a bevétellel. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem lesz sok idejük pihenni, hiszen hamarosan ismét belevághatnak a 10-12 hetes edzőtáborba. Wilder az is elárulta, hogy a törölközőt bedobó Mark Breland továbbra is a csapat tagja marad, bár nem ért egyet a mai napig a döntésével, mivel ő inkább meghalna a ringben, mint sem feladja.

Forrás: theguardian.com

Borítókép: Al Bello / Getty Images