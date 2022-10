Juhász Balázs mondta el a véleményét a közelgő UFC gála főmérkőzéséről. Hamarosan jön tehát a UFC 280, ami Abu Dhabiban, az Etihad Arénában kerül megrendezésre. A főmérkőzésen a korábbi könnyűsúlyú bajnok Charles Oliveira Islam Makhachev ellen lép ketrecbe a megüresedett bajnoki címért.





Islam Makhachev

„Makhachevre többen hivatkoznak úgy, mint Khabib 2.0, ami igazából teljesen magától értetődő. Rokoni szálak fűzik őket egymáshoz, Khabib édesapja iskolájában tanulta a mesterséget. A stílusa is nagyon hasonlít Khabib játékához. Kettőjük közötti különbség talán az, hogy Khabib jóval kiforrottabb, higgadtabb, kimértebb harcos volt, míg Makhachev régebbi meccseit elnézve, több hibát, pontatlanságokat is elkövetett. Az elsődleges fegyvere Makhachevnek a birkózó tudása. Nem mondom azt, hogy rossz az állóharca, már valamilyen szintre felfejlesztette, de a mezőnyhöz képest a birkózásban tud kiemelkedni, illetve a levitel utáni kontrollban. Mindezt fizikálisan is jól bírja, ugyan nem bunyózott még öt menetet, de a csapatából kiindulva, arra tippelnék, hogy nem lesz gondja a kondival.”



Charles Oliveira

„Oliveira sokkal rutinosabb harcos. Védte már meg a címét is, komoly nyerőszériában van, akárhogy is nézzük már 10-11 éve a UFC-ben van és megmászta a ranglistát. Folyamatosan fejlődött, meccsről-meccsre jobb harcos lett. Az állóharcában a thai-boksz vonalat képviseli. Ami ettől szerintem sokkal veszélyesebb és a meccs képére is hatással lehet, az a submisson játéka a földön. Azok a ritka bunyósok közé tartozik, aki nem esik kétségbe, ha földre viszik vagy leütik. Nagyon jól tud pozíciót váltani, amiből a maga javára fordítja a párharcokat.”



Mérkőzés

“Véleményem szerint nagyon nehéz lenne meghatározni, mi fog történni. Egy nagyon egál meccset várok. Azonban elég Makhachevnek egy kis hibát elkövetnie, azt Oliveira azonnal megtudja bosszulni. Birkózóként nyilván azt mondanám, hogy Makhachev győzelmét várom, de pontosan tudom, milyen kellemetlen tud lenni egy magasan képzett brazil jiu-jitsu harcos a földön. De tényleg elég egy apró hiba, és nagyon rövidre lehet zárni a mérkőzést.“

Tipp

“Nehéz tippelnem, de 51%-ban Islam győzelmét várom. Nagyon kiélezett meccs lesz, sokat fog számítani az aznapi forma és természetesen a szerencse is beleszólhat. Mindenesetre rég vártam már ennyire UFC-gálát és remélem, hogy jó mérkőzést fogunk látni. Izgalmas földharc lesz, kiváncsi vagyok, ki kapja el jobban a ritmust, ki tudja jobban ráerőltetni a másikra az akaratát. A mérlegelést mindketten jól lehozták, Oliveirának van egy kis méretbeli előnye.“

