Charles Oliveira először szólalt meg azóta, hogy a mérlegelésen nem hozta a súlyát, ami miatt megfosztották a bajnoki címétől.

A 'Do Bronx' sajnos fél kilóval csúszott el a súlytól. A Twitteren pedig írt egy szöveget, amiben kifejti, hogy nem tudta hozni a súlyt, így nem ő lesz a könnyűsúlyú bajnok, akármi lesz az eredmény. Justin Gaethje jelenleg az egyetlen, aki könnyűsúlyú bajnokként kisétálhat a ketrecből. A UFC is kiadott egy közleményt, amiben azt állították, hogy ha Oliveira nyer, akkor továbbra is ő lesz az első számú esélyes az övre, amit később visszaszerezhet.

A Twitteren arról csevegtek a harcosok, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy Oliveira helyesen mért előtte, de nem a hagyományos mérleg szerint.

„A bajnokot úgy nevezik, hogy Charles Oliveira….”



Forrás: lowkickmma.com

Borítókép és képek: Chris Unger/Zuffa LLC