Október 16-án újra a BSK-ban bokszolnak a New School versenyzői. A New School Promotion csapata a nyári pihenő után, október 16-án szervez ismét profi ökölvívó eseményt. A helyszín a budapesti BSK CrossFight lesz, ahol tavaly már ringbe léptek a csapat versenyzői.

Az októberi eseményen a rutinos Kis Máté és Krämer Péter mellett, kesztyűt húz több fiatal amatőr öklöző is, köztük a többszörös magyar-bajnok Fodor Milán, illetve a profik közt már áprilisban bemutatkozó olimpikon Gálos Roland is. A budapesti gálát ezúttal a New School Promotion youtube csatornáján követhetik élőben az érdeklődők.

Kép: New School Promotion