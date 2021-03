Ökölvívó emlékversenyt nyert, ráadásul a torna legjobbjának választották Veres Rolandot. A kick-boxban ötszörös világbajnok fiatalember elmondta: nagyrészt videók által készült fel a megmérettetésre.



Élete harmadik bokszmeccsét követően ugyanakkor máris Európa-bajnoki és olimpiai álmokat dédelget, miközben kick-boxban szeretné megdönteni klubtársa, Mórádi Zsolt világrekordját – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség

A napokban a Tóth Ákos ökölvívó emlékversenyen szállt ringbe Veres Roland, ahol legyőzte a magyar bajnoki ezüstérmes Bundovics Istvánt. Teljesítménye alapján a torna legjobb férfi versenyzőjének választották a csepeli bunyóst.

„A kick-box életre szóló szerelem, az ökölvívás pedig rajongás” – mesélte Veres Roland. – „Imádtam nézni Pacquiao, Mayweather és Lomacsenko meccseit, és mindig is ki szerettem volna próbálni magam benne. Nagyon kevés ökölvívó edzésen vettem részt, szinte a két kezemen meg tudnám számolni, hogy hányon. Viszont rengeteg youtube videót láttam profiboksz összecsapásokról, és szerintem a java részét onnan tanultam meg.”

A kick-boxos eredményei alapján 2017-ben és 2018-ban a hazai sportújságírók Év Sportolója szavazásán az első tízbe választott Veres Rolandnak ez volt csupán a harmadik hivatalos ökölvívó ütközete. Túlzás állítani, hogy lettek volna felhozó meccsei: 2018-ban egy többszörös magyar bajnokkal bokszolt, majd egy súlyos térdsérülés után az idén a Bocskai István emlékversenyen egy kazah ökölvívó ellen lépett szorítóba.

„Mivel még túlságosan új ez a sportág nekem és furcsa, hogy nem használhatom a lábam, annyira izgulok a ringben, hogy nem tudom kihozni magamból azt, amit az edzéseken meg tudok csinálni. Nagyon örülök, hogy a Tóth Ákos emlékversenyen sikerült nyernem, és a célom, hogy ha megtartják az idei U22-es Eb-t, akkor ott legyek az indulók között.”

Veres Roland arról is beszámolt, hogy a verseny végén sok elismert ökölvívó szakember is odament hozzá gratulálni, de előtte a Bocskai tornán is olyan világklasszisok dicsérték, mint Erdei „Madár” Zsolt és Kovács „Kokó” István. Utóbbi azért volt különleges a számára, mert – mint mondta – rajta nőtt fel, sok mindent próbált ellesni tőle, és bár nagyképűség volna összehasonlítania magát vele, de szerinte a mozgásuk és a vívóstílusuk is hasonló.

A négy aranyérmével a 2017-es budapesti kick-box világbajnokság hőse saját bevallása szerint nagy álmodozó, akinek mindig kell valami hatalmas, szinte elérhetetlen cél ahhoz, hogy az edzésekbe bele tudja tenni a szükséges munkát.

„Bevallom, kicsit hajszolom is a lehetetlent, hogy az edzéseken a maximumon tudjak pörögni. Most azt tűztem ki magam elé, hogy 2024-ben ökölvívásban ott legyek az olimpián. És természetesen a kick-boxban is szeretnék jeleskedni, célom, hogy megdöntsem a tíz világbajnoki címet nyert Mórádi Zsolt rekordját.”

Merthogy mindig is a kick-box marad az elsőszámú sportága – szögezte le Veres Roland.

„A kick-box az én vagyok, ez a közeg olyan természetes a számomra, mint levegővétel, meg sem tudnék lenni nélküle. Az ökölvívás pedig egy motiváció, egy új fejlődési lehetőség, és szeretném mindkettőből kihozni a maximumot” – fogalmazott Veres Roland.

Borítókép: Magyar Karate szövetség